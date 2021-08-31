Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi yeniden yayın hayatına başladı

AA

Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtım programında yaptığı konuşmada, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, akademisyenlerle iş birliği halinde, yüzlerce kazı ve araştırma yapıldığını belirten Ersoy, bunların sonuçlarının her yıl düzenlenen "Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu" yoluyla tüm ilgilileriyle paylaşıldığını ve kazılar yoluyla gün ışığına çıkarılan eserlerin müzelerde sergilendiğini anlattı.

Ersoy, bakanlık görevine geldiği ilk günden beri, Türkiye'yi ziyaret edecek turistlerin deniz, kum, güneş ile yetinmemesi için kültür turizminin gelişmesine büyük önem verdiğinin altını çizdi. Kültürel mirasın unsurlarının, müze ve ören yeri ziyaretleri yoluyla genel kamuoyuna, kazı ve araştırma sempozyumları yoluyla da Bakanlık tarafından bilim dünyasına sunulduğunu ifade eden Ersoy, yapılması gerekenlere ilişkin sık sık bilim dünyasıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve danışman akademisyenlerle yaptıkları görüşmelerde, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin yayın hayatına yeniden başlaması fikrinin öne çıktığını aktaran Ersoy, derginin yayın hayatına başladığını şu sözlerle duyurdu:

"Türk arkeoloji ve etnografya bilimine yönelik en önemli yayınlardan olan Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere duyurmaktan kıvanç duyuyorum. Bu güzel haberi, kültür mirasımızın istisnai örneklerinden olan ve bu sene 100. yılını kutlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sizlerle paylaşmanın ayrı bir memnuniyet vesilesi olduğunu da özellikle belirtmek isterim."

- "Türkiye, arkeoloji biliminde bütün dünyada söz sahibi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yürütülen kazılar, uluslararası prestij ödülleri sahibi müzeler, sit alanları, 21 bin civarındaki tescilli taşınmaz kültür varlığı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki 19 alan, restorasyon çalışmaları, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan kültür varlıklarının iadesinde gösterdikleri çabalarla, Türkiye'nin arkeoloji biliminde bütün dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

Yürütülen bu çalışmaların, bilim dünyası ile paylaşılmadan bir değerinin olamayacağına dikkati çeken Ersoy, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'ne ilişkin şunları paylaştı:

"Bakanlığımızın köklü süreli yayınlarından olan dergimiz, Türk ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı 21 kişilik Danışma Kurulu, yaklaşık 100 kişilik Hakem Kurulu ve 17 kişilik yayın hazırlık ekibiyle, yılda 3 sayı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde çıkarılacak, arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, eski çağ tarihi, nümismatik, etnografya, mimarlık tarihi, antropoloji, arkeometri ve kültürel miras yönetimi gibi ilgili pek çok bilim dalında makaleler içerecektir."

Bakan Ersoy, uluslararası hakemli bir dergi olacak bu yayının hem basılı hem de elektronik formatta ücretsiz dağıtılacağını, yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararların Yayın Kurulu tarafından belirleneceğini bildirdi.