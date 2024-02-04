İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Uzayda 13 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan döneceği tarih ve saat merak konusu oldu. SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüş tarihinin yine ertelendiğini duyurdu. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman geri dönecek? Dragon kapsülü nereye inecek?