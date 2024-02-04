Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi! Alper Gezeravcı ne zaman geri dönecek?
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmış ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı. Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Gelen son dakika bilgilerine göre Ax-3 Misyonu astronotların dönüş tarihi yine ertelendi. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman geri dönecek? Dragon kapsülü nereye inecek?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Uzayda 13 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan döneceği tarih ve saat merak konusu oldu. SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüş tarihinin yine ertelendiğini duyurdu. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman geri dönecek? Dragon kapsülü nereye inecek?
ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti. Gelen son dakika bilgilerine göre tarih yeniden değişti. Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağı söylendi.
ALPER GEZERAVCI'NIN DÖNÜŞÜ NEDEN ERTELENDİ?
SpaceX tarafından açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun Dragon ve Ax-3 ekibinin güvenli bir şekilde Dünya’ya dönmesi için uygun olmadığı belirtildi. Bu sebeple Dragon’un 6 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.
SPACEX AÇIKLAMA YAPTI!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dönüş tarihinin ertelenmesi hakkında SpaceX şu açıklamayı yaptı: "Florida kıyılarındaki toparlanma havası, Dragon ve Ax-3 mürettebatının karadan ayrılıp güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi açısından elverişsiz olmaya devam ediyor. Artık Dragon'un ISS’den ayrılması için en erken 6 Şubat Salı günü hedefleniyor."