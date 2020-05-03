Türk azınlıktan Türkiye ve Yunanistan'a salgınla mücadelede destek

AA

Batı Trakya’da, Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünce yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan maddi yardımın Yunanistan ve Türkiye’deki ilgili kurumlara ulaştırıldığı bildirildi.

Müftülüğe bağlı Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneğinden (BTCDGD) yapılan açıklamada, salgınla mücadelede sağlık sektörlerindeki ihtiyaçların giderilmesi amacıyla din görevlilerinin kendi aralarında ve halktan topladığı maddi yardımın Yunanistan ve Türkiye arasında eşit şekilde paylaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bütün dünyada etkisini şiddetli şekilde hissettiren salgında sağlık sektöründeki ihtiyaçları gidermek üzere birçok yardım kampanyaları düzenlenerek katkı sağlanmaktadır. Bizler de katkı sağlamak üzere, Rodop ve Evros illeri din görevlileri olarak kendi aramızda ve halkımızdan şu ana kadar topladığımız maddi yardımları eşit şekilde ülkemiz Yunanistan ve ana vatanımız Türkiye’nin açılan hesaplarına yatırmış bulunmaktayız."