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Haberler Gündem Güncel Türk bayrağını kopardığı iddia edilen şüpheli konuştu
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Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını kopardığı iddia edilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağını kopardığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sora serbest bırakılan yabancı uyruklu genç kadın ifadesinde, "Güzel olan her şeye dokunma merakım vardır. Bu nedenle ben de bayrağa dokundum. Koparma gayem olmamıştır." dedi.

Türk bayrağını kopardığı iddia edilen şüpheli konuştu
Türk bayrağını kopardığı iddia edilen şüpheli konuştu
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AA

Kimlik tespitinde program analisti olduğunu söyleyen Rus şüpheli E. K, Türkiye’ye 4 Aralık’ta turistik amaçla gezmeye geldiğini ve olay günü önceden tanıştığı 8 arkadaşıyla Karaköy’e gittiğini anlattı.

Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Karaköy alt geçidine gittiklerini söyleyen şüpheli E.K, "Rob adlı arkadaşım, Türk bayrağını asılı bulunduğu yerden alarak ismini Sal olarak bildiğim şahsa verdi. Ben de ileride yer alan diğer bayrağı gördüm. Güzel olan her şeye dokunma merakım vardır. Bu nedenle ben de bayrağa dokundum. Koparma gayem olmamıştır. Eğlendiğimizi gören esnaf bağırınca biz de korkup kaçtık. Olay zamanı alkollüydüm. Türk bayrağına zarar verme veya hakaret etme gibi bir niyetim olmamıştır. Olaylardan ötürü pişmanım ve üzgünüm. Serbest bırakılmak ve ülkeme dönmek istiyorum." diye konuştu.

Görüntüler incelendiğinde, şüphelinin, Türk bayrağını tahkir edici veya aşağılayıcı mahiyette herhangi bir eylemi olmadığı ve yalnızca asılı vaziyetteki Türk bayrağını almak adına hamle yaparak zıpladığı ve alamadan bölgede uzaklaştığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Karaköy Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağının koparılmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri yabancı uyruklu 3 kişiden ikisini gözaltına almış, diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli, serbest bırakılırken, diğer zanlı E. K, ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmıştı.

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