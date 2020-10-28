Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma - MANİSA

AA

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi Alaşehir ilçesinde Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araçların geçmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya ve çeşitli yayın organlarına yansımasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.