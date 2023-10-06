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        Haberler Dünya Türk bayraklı kargo gemisi Karadeniz'de mayına çarptı

        Türk bayraklı kargo gemisi Karadeniz'de mayına çarptı

        Reuters'ın haberine göre, Türk bayraklı kargo gemisi Karadeniz'de mayına çarptı. Gemi hafif hasar alırken, mürettebatın güvende olduğu bildirildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 06.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:10
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        Türk bayraklı kargo gemisi Karadeniz'de mayına çarptı
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        Reuters'ın aktardığı habere göre, Türk bayraklı kargo gemisi Karadeniz açıklarında mayına çarptı, gemi hafif hasar aldı.

        İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey'in verdiği bilgiye göre, Türk bayraklı kargo gemisi Romanya'nın Sulina açıklarında mayına çarptı.

        Ambrey açıklamasında, " 21.20 GMT'de (TSİ 00.20) gemide patlama yaşandığı bildirildi. Gemi bir süre demir attı, hasarın değerlendirilmesi için kısa bir ara verdi. Saat 00.20 GMT (TSİ 3.30) sularında gemi sefere yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

        Denizcilik ve güvenlik kaynakları, geminin hafif hasar aldığını, mürettebatın güvende olduğunu söyledi.

        Ukraynalı bir hükümet kaynağı da geminin mayına çarptığını doğruladı ve bunun muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir mayın ya da geçen yıl oraya bırakılan mayınlardan biri olabileceğini söyledi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #kargo gemisi
        #türkiye
        #karadeniz
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