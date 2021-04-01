Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya yerli üretim buzdolabı geliştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya yerli üretim buzdolabı geliştirildi

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 120 ülkeye ihracat gerçekleştiren Öztiryakiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını eksi 86 derecede saklayabilen yerli üretim buzdolabı geliştirdi.

Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıya yerli üretim buzdolabı geliştirildi
AA

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 120 ülkeye ihracat gerçekleştiren Öztiryakiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını eksi 86 derecede saklayabilen yerli üretim buzdolabı geliştirdi.

Öztiryakiler'den yapılan açıklamada, "yerli üretim" etiketiyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 23 ülkenin ordusuna lojistik ürünler temin eden şirketin, sağlık sektörünün hizmetine sunduğu çözümlerin arasına Kovid-19 aşısının muhafazası için kritik önem taşıyan yerli üretim buzdolabını da eklediği ve Türk bilim insanlarının geliştirdiği yerli aşının, yerli üretim buzdolabında muhafaza edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ar-Ge merkezindeki mühendis ekip içerisinden 15 kişilik kadro ile geliştirilen yüksek teknoloji ürünü buzdolabının, aşıyı eksi 86 derecede muhafaza edebileceği aktarılan açıklamada, söz konusu buzdolabının aşı dışında muhafaza ısısını eksi 40 ila eksi 86 arasında farklı ısılarda seçerek farklı tıbbi ekipmanların saklanması ihtiyaçları için de kullanılabileceği belirtildi.

"BioNTech aşısının olduğu her ülke hedef pazarımız"

Şirketin, hedef pazarlarını başta Türkiye olmak üzere "Biontech aşısının var olduğu her ülke" olarak belirlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükumetimizin bu konuda hassasiyet göstererek özellikle kamu kurumlarımızda alımlardaki şartnameleri Türk standartlarını ve yerli üreticileri destekleyecek, onları engellemeyecek şekilde hazırlatması büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ilk milli ve yerli hızlı tren projesinde karşılaştığımız zorlukları aşarak bu projenin tüm mutfak alanlarını pandemiye rağmen zamanında ve eksiksiz olarak tüm şartlara uygun teslim etmenin gururunu yaşadık. Dileriz, bu yeni ürünümüz de bizlere aynı gururu yaşatır. Aşı dolabı için aylık 200 adet üretim planladık fakat bu sayıyı talebe uygun artırabilecek imkanlara sahibiz. Öztiryakiler olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 23 farklı ülkenin askeri lojistik ürünlerini temin ediyoruz. Ülkemizde üretilen her katma değer yüksek ürün geleceğimiz ve ekonomimiz için büyük önem taşıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME