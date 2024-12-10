Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut 11 ayda 122 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 4 bin 486 ton çay ihracatından 22 milyon 260 bin 69 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, en fazla dış satımın 7 milyon 321 bin 473 dolarla Belçika'ya yapıldığını belirtti.

Turgut, Belçika'yı 3 milyon 798 bin 849 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 806 bin 626 dolarla KKTC'nin takip ettiğini aktardı. Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayan Turgut, "Ülke ihracatımızın 2 bin 784 ton karşılığı 9 milyon 711 bin 16 dolarlık kısmı Rize'den yapıldı. Bu kapsamda da ülke ihracatının miktarda yüzde 62'sini Rize sırtlamış oldu." diye konuştu.