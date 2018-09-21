Türklerin yoğun olduğu yaşadığı Almanya'nın başkenti Berlin'e bağlı Neukölln ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Türklere ait bir derneğe taşlarla saldırıp binayı ateşe verdi. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, camları kırılan derneğin önündeki yaya kaldırımına da, "Afrin için başkaldırın" ifadeleri yazıldı. Berlin Türk Eğitim Derneği Başkanı Rüştü Kam, yaptığı açıklamada, polisin olaya ilişkin kendisini aradığını, derneğin taşlandığını, ateşe verildiğini ve yangının komşular tarafından söndürüldüğünü söylediğini aktardı.

"BU İLK OLMUYOR, TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR"

Derneğin önündeki kaldırma "Afrin için başkaldırın" şeklinde bir yazı yazıldığını ifade eden Kam, "Bunu kim yapmıştır? Hedef şaşırtma mıdır? Yazıldığı gibi malum adres midir? Onu bilemiyoruz." dedi. Kam, saldırının fallerinin en kısa zamanda ortaya çıkarılmasını umut ettiğini söyledi.

Alman güvenlik güçlerine çağrıda bulunan Kam, “Almanya’da yaşadığımız için Alman güvenlik güçleri güvenliğimizi korumakla görevlidir. Bu ilk olmuyor. Fazla olmaya başladı Türklere yönelik saldılar. Arzumuz ve isteğimiz yasal haklarımızın en iyi şekilde güvence altına alınması ve korunmasıdır. Bunu istiyoruz Alman güvenlik güçlerinden" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik (solda), Türk Eğitim Derneği'ni ziyaret etti.

"YILBAŞINDAN BU YANA 30'UN ÜZERİNDE SALDIRI YAŞADIK"

AA'nın haberine göre Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, kundaklanan Türk Eğitim Derneği'ni ziyaret etti. Kundaklamayla ilgili bilgi alan Çelik, Türk Eğitim Derneği Başkanı Rüştü Kam’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkonsolos Çelik, burada yaptığı açıklamada, bu tür olaylardan dolayı yılbaşından beri dernekleri ve camileri ziyaret etmek durumunda kaldığını belirterek, "30’dan fazla Almanya genelinde ve Berlin’de camilerimizin yakılmasına kadar bir süreç yaşadık. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

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