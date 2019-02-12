Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre 11 yıldır Ukrayna'nın Zaporijva kentinde yaşayan doktor Turan Tosun, devlet hastanesinde 3 yıl önce dahiliye bölüm başkanı oldu. Ukrayna'da 2017 yılında çıkan bir kanuna göre minibüs şoförleri ve öğretmenler ilk yardım eğitim merkezlerinde kurs görecek ve sertifika alacaktı. Bunun üzerine Tosun da bir yıl önce ilk yardım merkezi kuran ilk kişi oldu. Ancak geçen hafta polis, sahte sertifika verdiği iddiasıyla kursa baskın düzenledi. ‘Dolandırıcılık' iddiasıyla evrak ve sertifikalara el konuldu.

ŞEHİRDEN ÇIKMASI YASAKLANDI



Kentte birçok kişi tarafından tanınan Tosun'a savcılık tarafından yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı getirildi. Habertürk'e konuşan doktor Turan Tosun, ilk yardım merkezini Ukrayna kanunlarına göre kurduğunu ve başarılı bir çok çalışma yaptığını söyledi. Bu işi yapan bir kadının şikayeti üzerine polisin işyerini bastığını anlatan Tosun, "Bir yıldır eğitim veriyoruz. Polis, benim okuduğum üniversiteye gidip araştırmış. Kaç yıldır burada çalışıyorum. Diplomam ve her evrakım yasaya uygun. Benim başarılı oluşumu engellemeye ve benim kariyerimi bitirmeye çalışıyorlar. Bana komplo kuruluyor" dedi.

AÇIĞA ALINDI



İlk yardım kursunda sahte sertifika verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan doktor Turan Tosun, devlet hastanesindeki görevinden de açığa alındı. Tosun, kendisine komplo kurulduğu iddiasıyla Türk Büyükelçiliği'ne başvurarak yardım istedi.

İKİ TÜRK DOKTOR OLAYINDA ŞOK DETAY ÇIKMIŞTI



Ukrayna'da Nisan 2017'de Türk doktorlar Hakan Tarakçıoğlu ve Yahya Öztel ‘organ ticareti' iddiasıyla tutuklanmıştı. Şikayetçinin, Türkiye'de yasal yollarla organ nakli yapıldıktan iki ay sonra hayatını kaybeden kişinin Kiev'de savcı olan oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. 'Organize çete' denilen olayda 2 Türk doktoru dışında tutuklu yoktu. 3 milyon dolar kefalet ücretiyle başlanan soruşturma 6 bin dolara kadar inmişti. Savcının ‘intikam' soruşturması olduğu iddia edilen olayda Türk doktorlar bir yıl sonra tahliye edilmişti.