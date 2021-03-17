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Türk doktorun diyabet alanındaki başarılı çalışmaları ABD'deki bilimsel tıp dergisine kapak oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altay, diyabet alanındaki akademik katkıları ve yayımlanan kaliteli bilimsel araştırmaları dolayısıyla ABD'deki "World Journal of Diabetes" adlı uluslararası bilimsel tıp dergisine kapak oldu.

Türk doktorun diyabet alanındaki başarılı çalışmaları ABD'deki bilimsel tıp dergisine kapak oldu
AA

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabetin, pankreas tarafından salgılanan insülin hormonunun az olması veya işlevini yeterince yerine getirememesi sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Türkiye ve dünyada ciddi bir sağlık sorunu olan diyabete, genetik yatkınlığın yanı sıra uygun olmayan beslenme tarzı, yetersiz hareket, obezite, bazı çevresel ve bireysel faktörlerin de neden olabildiğini söyleyen Altay, "Diyabete karşı mücadele etmek için hepimiz bir şeyler yapmalıyız. Biz hekimlere düşen hem hastalarımızı bilgilendirmek, en güncel bilgi ve metotlarla onları tedavi etmek hem de bilimsel araştırmalar yaparak hastalığın daha iyi bilinip önlenmesine katkı sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, kapak kişisi olduğu "World Journal of Diabetes" dergisinin editörler kurulunda 2018'den beri görev yaptığına işaret ederek, "Bu derginin editörü 2018 yılında, benim uluslararası alandaki araştırma ve yayınlarımı incelemiş ve bana editörler kurulunda görev yapma teklifinde bulunmuştu. Ben de bunu kabul etmiştim. Yani 3 yılı aşkın süredir dergide yayınlanması amacıyla gelen yazıların bana düşen kısmında bilimsel açıdan değerlendirme yapmaktayım." bilgisini paylaştı.

- "Uluslararası birçok derginin makale talebi oluyor"

Diyabet alanındaki akademik katkıları ve yayımlanan kaliteli bilimsel araştırmaları dolayısıyla dergi tarafından kapak kişisi seçildiğini anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Derginin Mart 2021 sayısının kapağında yer aldım. Diyabete bağlı olarak zaman içinde ortaya çıkan kronik sorunlarla ilgili yazdığım makalelerin bu seçimde payının büyük olduğu kanısındayım. Özellikle diyabet nedeniyle pankreastan salınan enzimlerin azalmasına bağlı ortaya çıkan sindirim bozuklukları ile ilgili yazdığım derleme makalesi büyük ilgi görmüştü. Halen bu konuda uluslararası birçok derginin makale talebi oluyor. Çok sayıda kongre ve konferanstan da konuşma daveti alıyorum. Çünkü bu konuda yayınlanmış çok fazla araştırma bulunmamakta ve bu konu hekimler arasında da henüz çok yaygın bilinmemektedir."

Altay, derginin kapağında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu durumdan hem şahsım hem çalıştığım üniversite hem de ülkem adına gurur duydum." ifadesini kullandı.

"World Journal of Diabetes" adlı uluslararası bilimsel tıp dergisi, ABD'de 12 yıldır yayımlanıyor. Ayda bir yayımlanan dergide, diyabet ile ilgili temel ve klinik araştırmalar, etkinliği yüksek olabilecek makalelerin yer alıyor.

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