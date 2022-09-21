Bursa'da 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin desteğiyle düzenlenen "Manas Haftası" etkinlikleri başladı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Merinos Parkı'ndaki açılış programında yaptığı konuşmada, Manas Destanı'nın yüzyıllar boyu sözlü olarak icra edilmiş, Kırgız halkının manevi dayanağı ve ilham kaynağı haline gelmiş bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Ömüraliyev, Manas'ın dünyaca ünlü destanlardan sadece uzunluğu açısından değil, aynı zamanda sanatsal içeriğin derinliği ve özgünlüğü bakımından da farklı olduğunu belirterek, "Destan sadece Kırgızların veya diğer Türk halklarının hayatını yansıtmakla sınırlı kalmaksızın geçmiş dönemlerde yan yana yaşamış ve etno-kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkilerde bulunmuş yabancı millet ve ülkelerin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında da ilginç bilgiler içermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da bu organizasyonun Türk dünyası için önemine işaret etti.

Etkinliğe katkı sağlayan herkesi kutlayan Topçu, "Kırgız kardeşlerimizin ve bizim Türk dünyasının, mazisi destansı. Şan ve şerefle dolu ortak bir tarihimiz var. Kırgızistan ve Türk halkı aynı kandan, aynı candan, aynı kültürden olan fakat ayrı beşiklerde büyümüş, öpöz kardeşlerdir. Bu bir hakikattir. Bu hem yaratılış hakikatimizdir hem de bütün dünya bilmeli ki biz öpöz kardeşiz." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise tarihin eski devirlerinde teşekkül etmiş kahramanlık anlatılarının sözlü gelenek içinde destanlar yoluyla günümüze ulaştığını anlattı.

Aktaş, Türk milletinin binlerce yıllık tarihiyle dünya kültürüne birçok destanı hediye ettiğini dile getirerek, "Destanlar toplum vicdanının sesi olduklarından milli şuuru güçlendiren ve milli dayanışmayı sağlayan çok önemli eserlerdir. Ortak şuurla teşekkül eden ülkü ve gelenek gibi toplumu canlı tutan unsurlar destanlarda bir hayat görüşü ve felsefesi olarak dile getiriliyor. Bu yönüyle destanlar, milletlerin özellikleri, sosyal yapıları, ülküleri, milli değerleri, gelenek ve görenekleri öğrenmek için kaynak eserdir." diye konuştu.