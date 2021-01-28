Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı Projesi ile 55 bin kitap ulaştırıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (İLESAM) düzenlenen "Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap Bağışı ve Kitap En Sağlam Köprüdür Konferans Programları Projesi"nin ikincisi çevrimiçi olarak düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Milli Kütüphane'de Etkin Kütüphane Stüdyolarından katıldığı programdaki konuşmasında, konferans programları projesi ile Türkiye'nin dil, din, kültür ve gelenek bağı olan gönül coğrafyasındaki ülkelerle kitapların oluşturduğu bir köprünün kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Bugüne kadar bu proje ile Bakanlığın öncülüğünde ve Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla, hikaye, roman, masal, şiir, deneme, biyografi, anı, gezi yazısı, antoloji ve araştırma-inceleme türleri ağırlıklı kültür, sanat, tarih, bilim-teknik, eğitim, sağlık, kişisel gelişim gibi birbirinden farklı konuları içeren eserler bağışladıklarını belirten Yavuz, şunları ifade etti:

"2018'de Azerbaycan'a 15 bin kitap, 2019'da Kazakistan'a ve Kırgızistan'a, geçtiğimiz yıl ise Özbekistan'a ve Kuzey Makedonya'ya, her bir ülkeye 10 bin kitap olmak üzere toplam 55 bin kitap bağışı gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl içerisinde Karabağ'da büyük zafer kazanan Azerbaycanlı kardeşlerimizin kültür sanat anlamında da yanlarında olduğumuzu göstermek ve işgalden kurtarılan Şuşa kenti başta olmak üzere diğer şehir kütüphanelerine bağışlanmak üzere Azerbaycan'a 10 bin ve ayrıca Kosova'ya da 10 bin kitap bağışı gerçekleştireceğiz."

Yavuz, bugün törenle dağıtımı yapılacak kitapların, Özbekistan Milli Kütüphanesi başta olmak üzere üniversite ve enstitü kütüphanelerine, Kuzey Makedonya'da ise Aziz Kliment Ohridski Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi ile üniversitelerin Türkoloji bölümleri ve ilköğretim okullarına gönderileceğini anlattı.

- "Kültürümüzün tanıtımına yapacağı katkıyı önemsiyoruz"

Özgül Özkan Yavuz, Orta Asya'dan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Balkanlara Türkiye'nin gönül coğrafyası içindeki ülkelerle dile dayalı, edebi, dini ve kültürel ilişkilerin gelişmesini önemsediğini, projenin kültürün tanıtımına yapacağı katkıyı ve geliştireceği dil ve düşünce birlikteliğini tüm ülkeler için bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi.

İlim ve edebiyat eseri sahiplerinin mali ve manevi haklarını korumak için faaliyetlerini yürüten İLESAM'ın telif hakları alanının geliştirilmesi ve korsan yayıncılığa karşı bilinçlendirme konuları öncelikli olmak üzere birçok projesine Bakanlık olarak destek verdiklerini kaydeden Yavuz, birliğin, kültürel unsurların özellikle de edebiyatın Türkiye'de, bölgesinde ve dünya genelinde temsil edilmesi ve yayılması için de başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı.

- Bandrol satışı 433 milyonu geçti

Kültür endüstrilerinin önemli bileşenlerinden yayıncılık sektörünün gelişimi ve büyümesinin Bakanlığın sektörle iş birliği içerisinde belirlediği politikalar ve yoğun yürütülen çalışmalardan kaynaklandığına dikkati çeken Yavuz, Bakanlığın verilerine göre, süreli olmayan yayın bandrol satışının bir önceki yıla oranla 2020'de yüzde 2,26 arttığını ve 433 milyonu geçtiğini kaydetti.

Yavuz, eğitim alanında 228 milyonu geçen bandrol satışının yapıldığı 2020 yılında, yetişkin kategorisinde yaklaşık 90 milyon, çocuk-gençlik kategorisinde 44 milyon, yetişkin kurgu kategorisinde 32 milyon, inanç kategorisinde 26 milyon, akademik alanda 5,5 milyon ve ithal yayın kategorisinde de 5 milyon adete yakın bandrol satıldığını söyledi.

Bakanlık olarak sektörün gelişimini sağlamak için her türlü yapıcı çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yavuz, bu gelişimi engelleyecek korsan yayıncılık gibi yasa dışı çalışmalar ile mücadeleyi ısrarla sürdüreceklerini belirtti.

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Özbekistan Turizm Bakan Yardımcısı Uluğbek Azamov, Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Üsküp Büyükelçiliği adına TİKA Üsküp Temsilcisi Halim Ömer Söğüt, Özbekistan Fenler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Azamat Ziya çevrimiçi katıldı.