"Türk Dünyası Ödülleri" sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

"Türk Dünyası Ödülleri" sahiplerini buldu

İstanbul Ülkü Ocakları tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Türk Dünyası Ödülleri" sahiplerini buldu.

AA

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pendik'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Kovid-19 önlemleriyle düzenlenen törende, "TurkDunyasiOdulleri.com" üzerinden yapılan oylama sonucu ödül kazanan kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

Törende, ​​​​​​​Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç da yer aldı.

Türk Dünyası Hizmet Ödülleri, Türk dünyasının vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişi ve kurumları onurlandırmak, Türk dünyasına katkı sunan çalışmaları hatırlatmak ve teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Türk Dünyası Ödülleri"nde, "Yılın Akademisyeni Ödülü"ne İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Yılın Türk Dünyasına Hizmet Ödülü"ne Baykar, "Yılın Basın-Medya Ödülü"ne Nazlı Çelik, "Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü"ne Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği, "Yılın Yazarı Ödülü"ne Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, "Yılın Türk Kültürüne Hizmet Ödülü"ne Türk Lehçeleri Haritası'yla Kayseri Erciyes Üniversitesinden Dr. Süleyman Aydın ve Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler, "Yılın Sanatçısı Ödülü"ne Erol Sayan, "Yılın Fikir ve Araştırma Kuruluşu Ödülü"ne TASAV, "Yılın Müzik Ödülü"ne Mustafa Yıldızdoğan, "Yılın Projesi Ödülü"ne Turan Kupası, "Yılın TV Programcısı Ödülü"ne Metin Özkan, "Yılın Türk Dünyası Etkinliği Ödülü"ne Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'yle Türk Eğitim-Sen layık görüldü.

"Yılın Onur Ödülü", MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Ödülü, Devlet Bahçeli adına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME