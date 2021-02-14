Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı 0:00 / 0:00

İHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz.

İlham Aliyev mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) February 14, 2021

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Türk vatandaşının PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'ye başsağlığı dileyen Bayramov, "Hain bir terör saldırısında 13 Türk vatandaşının öldürüldüğü haberinden derin üzüntü duyuyoruz. Şehitlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Sivillere yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Başın sağolsun kardeş Türkiye" ifadelerini kullandı.