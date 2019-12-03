Türk dünyasının kültürleri buluştu

Türk dünyasının 2019 Kültür Başkenti olan Kırgızistan'ın Oş şehri, unvanını Özbekistan'ın Hive şehrine devretti. 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi kapanış programı, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş'ta, Sultan İbrağimov Oş Kırgız Drama Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın Türkiye'yi temsil ettiği tören öncesinde, geçen aylarda TÜRKSOY Ressamlar ve Fotoğrafçılar Buluşması'nda yapılan eserler ile Özbek diline çevrilen Manas Destanı tanıtıldı ve Aşık Veysel Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türk dünyasının ünlü halk yazarlarının eserlerinde yer alan kahramanlar, tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı. Oş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sarıbaşev ise Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Kamola Akilova'ya törenle takdim etti. Program, Türk dünyasından çeşitli dans gruplarının gösterileriyle sona erdi. Kırgızistan'ın 'Şattık' adlı ünlü genç folklor dans grubunun eşliğinde, Türk Dünyası ülkelerinin sunduğu dans gösterileri, davetliler tarafından büyük beğeni ile izlendi.

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37'inci Dönem Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Doç. Dr. Bilal Çakıcı'nın ataması onaylandı. Daimi Konsey ayrıca, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığının önerileri doğrultusunda, 2020'yi ünlü Kazak aydını Abay Kunanbayev'in doğumunun 175'inci yılı olması nedeniyle 'Abay Kunanbayev Anma Yılı' olarak ilan etti.