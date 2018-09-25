SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Dede Korkut Oda Orkestrası
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT

Türk dünyasının müzisyenleri 'Dede Korkut Oda Orkestrası'nda buluşuyor

Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın himayesindeki Dede Korkut Oda Orkestrası'nın tanıtım töreni yapıldı

25.09.2018 - 11:29 | Güncelleme: AA

Azerbaycan'da Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın himayesinde Türk dünyasından müzisyenlerini bir araya getirecek Dede Korkut Oda Orkestrası'nın tanıtım töreni yapıldı.

AA'nın haberine göre Başkent Bakü'deki Uluslararası Mugam Merkezinde düzenlenen törene, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan Kültür Bakan Birinci Yardımcısı Vagif Aliyev ile diplomatik ve uluslararası misyon temsilcileri ve müzikseverler katıldı.

Uzeyir Hacıbeyli 10. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Efendiyeva, teşkilatın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Efendiyeva, vakfın, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının desteğiyle kurulduğunu söyleyerek, vakfın Türk dili konuşan halklara ait kültürün, tarihi mirasın muhafazası ve tebliği yönünde faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Vakfın, Türk dili konuşan halkların zengin maddi ve manevi mirasını korumaya ve geliştirmeye yönelik çeşitli projeler yürüttüğüne işaret eden Efendiyeva, bu projelerden birinin de "Dede Korkut Oda Orkestrası" olduğunu belirtti.

Günay Efendiyeva, bu yıl Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve Kafkasya İslam Ordusu'nun kurulmasının 100. yıl dönümlerinin büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatarak, kutlamalar kapsamında yapılan geçit töreninin Türk dili konuşan devletler arasındaki sonsuz dostluğu ve kardeşliği bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı.

Orkestranın, 2018 yılı için "İslam Kültür Başkenti" ilan edilen Nahçivan'da da konser verdiğini aktaran Vakıf Başkanı Efendiyeva, bu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Azerbaycan ve Türkiye dışişleri bakanlıklarına, müzisyenlerin Bakü'ye gelişlerini sağlayan Türk Hava Yolları'na da teşekkürlerini sundu.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Efendiyeva, "Bu bir başlangıçtır. Dede Korkut Oda Orkestrası'na, Dede Korkut'un nüfuzunu, yaşını ve ölümsüzlüğünü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kültür Bakan Birinci Yardımcısı Vagif Aliyev ise Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı'nın Türk dünyası kültürel mirasının korunması ve tanıtımı yönünde gerçekleştirdiği çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Söz konusu etkinlikte, Azerbaycan, Türk, Kazak ve Kırgız bestecilerinin kompozisyonları seslendirilirken, dört ülkeden sanatçılar, halk şarkıları ve türküler söyledi.

TÜRK DÜNYASINDAN MÜZİSYENLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Türk dünyasının ortak yazılı anıtı olan "Kitabi Dede Korkut"un ana kahramanının adını taşıyan "Dede Korkut Oda Orkestrası", Türk dünyasından müzisyenleri bir araya getiriyor.

Bu girişim, Kırgızistan'daki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 6. Zirvesinde, üye devletlerin cumhurbaşkanları tarafından imzalanan deklarasyona yansıtılmıştı.

Sanat yönetmenliği ve şefliğini Azerbaycan Devlet Sanatçısı Prof. Yalçın Adıgözelov'un yaptığı orkestra, Türk dünyasının zengin kültürünü ve sanatını, halk yaratıcılığını, önemli bestecilerin eserlerini dünyada tanıtmak amacıyla faaliyet gösteriyor ve Türk dili konuşan halklarının müziğinin uluslararası platformda icra edilmesine olanak sağlıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X