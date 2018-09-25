Türk dünyasının müzisyenleri 'Dede Korkut Oda Orkestrası'nda buluşuyor

Azerbaycan'da Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın himayesinde Türk dünyasından müzisyenlerini bir araya getirecek Dede Korkut Oda Orkestrası'nın tanıtım töreni yapıldı.

AA'nın haberine göre Başkent Bakü'deki Uluslararası Mugam Merkezinde düzenlenen törene, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan Kültür Bakan Birinci Yardımcısı Vagif Aliyev ile diplomatik ve uluslararası misyon temsilcileri ve müzikseverler katıldı.

Uzeyir Hacıbeyli 10. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Efendiyeva, teşkilatın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Efendiyeva, vakfın, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının desteğiyle kurulduğunu söyleyerek, vakfın Türk dili konuşan halklara ait kültürün, tarihi mirasın muhafazası ve tebliği yönünde faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Vakfın, Türk dili konuşan halkların zengin maddi ve manevi mirasını korumaya ve geliştirmeye yönelik çeşitli projeler yürüttüğüne işaret eden Efendiyeva, bu projelerden birinin de "Dede Korkut Oda Orkestrası" olduğunu belirtti.

Günay Efendiyeva, bu yıl Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve Kafkasya İslam Ordusu'nun kurulmasının 100. yıl dönümlerinin büyük bir coşkuyla kutlandığını anımsatarak, kutlamalar kapsamında yapılan geçit töreninin Türk dili konuşan devletler arasındaki sonsuz dostluğu ve kardeşliği bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı.

Orkestranın, 2018 yılı için "İslam Kültür Başkenti" ilan edilen Nahçivan'da da konser verdiğini aktaran Vakıf Başkanı Efendiyeva, bu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Azerbaycan ve Türkiye dışişleri bakanlıklarına, müzisyenlerin Bakü'ye gelişlerini sağlayan Türk Hava Yolları'na da teşekkürlerini sundu.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Efendiyeva, "Bu bir başlangıçtır. Dede Korkut Oda Orkestrası'na, Dede Korkut'un nüfuzunu, yaşını ve ölümsüzlüğünü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kültür Bakan Birinci Yardımcısı Vagif Aliyev ise Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı'nın Türk dünyası kültürel mirasının korunması ve tanıtımı yönünde gerçekleştirdiği çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Söz konusu etkinlikte, Azerbaycan, Türk, Kazak ve Kırgız bestecilerinin kompozisyonları seslendirilirken, dört ülkeden sanatçılar, halk şarkıları ve türküler söyledi.

TÜRK DÜNYASINDAN MÜZİSYENLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Türk dünyasının ortak yazılı anıtı olan "Kitabi Dede Korkut"un ana kahramanının adını taşıyan "Dede Korkut Oda Orkestrası", Türk dünyasından müzisyenleri bir araya getiriyor.

Bu girişim, Kırgızistan'daki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 6. Zirvesinde, üye devletlerin cumhurbaşkanları tarafından imzalanan deklarasyona yansıtılmıştı.

Sanat yönetmenliği ve şefliğini Azerbaycan Devlet Sanatçısı Prof. Yalçın Adıgözelov'un yaptığı orkestra, Türk dünyasının zengin kültürünü ve sanatını, halk yaratıcılığını, önemli bestecilerin eserlerini dünyada tanıtmak amacıyla faaliyet gösteriyor ve Türk dili konuşan halklarının müziğinin uluslararası platformda icra edilmesine olanak sağlıyor.

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