Türk Eğitim-Sen'den

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "24 Kasım Öğretmenler Günü Anketi"nin sonuçlarını açıklamak için sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

Anketle öğretmenlerin yaşam ve çalışma koşulları ile ekonomik ve mesleki sorunlarını ölçmek istediklerini belirten Geylan, çalışmanın sonuçlarının öğretmenlerle ilgili politikaların belirlenmesine ışık tutması temennisinde bulundu.

Türkiye genelinde online olarak 9-16 Kasım'da yapılan ankete 15 bin 811 öğretmen katıldığını aktaran Geylan, anket sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerin yüzde 71,7'si aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığı, yüzde 22,7'si kısmen karşıladığı, yüzde 5,6'sı ise karşıladığı görüşünde. İşin daha da vahim kısmı ankete katılanların yüzde 52'si daha iyi iş bulursa mesleği bırakacağını ifade ediyor. Öğretmenlerin yüzde 51,1'i ay sonunda ceplerinde hiç para kalmadığını söylerken, yüzde 20,5'i 100-300 lira, yüzde 10'u 300-500 lira, yüzde 8,7'si 900 lira ve üzeri, yüzde 5,6'sı 500-700 lira, yüzde 4,1'i de 700-900 lira arasında kaldığını belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 14'ü ek iş yaparken, yüzde 2'si maaşlarına haciz konulduğunu söylüyor."

- Öğretmenler, "çalışmadan ücret alıyorlar" algısından rahatsız

Ankete katılanların yüzde 69,1'inin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan en büyük beklentisinin 3600 ek gösterge olduğunu belirten Geylan, bu beklentiyi sırasıyla öğretmenlerin mali haklarıyla ilgili sorunların çözülmesi, mesleğin itibar kaybının önlenmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması ve yönetici atamalarında liyakate önem verilmesinin izlediğini kaydetti.

Geylan, ankette öğretmenlerin yüzde 62'sinin salgın döneminde kendilerini değersiz hissettiği sonucunun da çıktığını belirterek, şu verileri paylaştı:

"Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 69,8'i öğretmenliğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediği, yüzde 27,2'si kısmen görüldüğü, yüzde 3'ü ise saygın görüldüğü düşüncesinde. Öğretmenlerin yüzde 59,3'ü Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına göre öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olarak algılanmadığı görüşünde. Ankete katılanlar salgın döneminde öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen ilk üç neden olarak, 'Öğretmenler çalışmadan ücret alıyor' algısını, liyakatsizliği ve sendikal ayrımcılığı sıraladı."

- "Eğitimin taşıyıcı kolonu öğretmendir"

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 15,6'sının Vefa Destek Grupları/filyasyon ekipleri/mahalle denetleme ekiplerinde gönüllü çalıştığına dikkati çeken Geylan, şunları kaydetti:

"Katılımcıların yüzde 45,9'u okullarda maske kullanımını yeterli, yüzde 13,4'ü çok yeterli, yüzde 26,5'i kısmen yeterli, yüzde 8,9'u yetersiz, yüzde 5,3'ü ise çok yetersiz buluyor. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 34,3'ü okulda hijyen kurallarının kısmen yeterli, yüzde 18,2'si çok yetersiz, yüzde 22,9'u yetersiz, yüzde 19,8'i yeterli ve yüzde 4,8'si çok yeterli olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 55,6'sı okulların açılmasından tedirgin olduğunu dile getiriyor."

Anketle ilgili "En büyük temennimiz anket çalışmasında da açık şekilde ortaya konulan sorunların çözülmesi, beklentilerin karşılanmasıdır." değerlendirmesini yapan Geylan, eğitimin taşıyıcı kolonunun öğretmen olduğunu, diğer değişkenlerin öğretmenden sonra geldiğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "Öğretmeni huzurlu kılmadan, öğretmenlerimizin beklentilerini karşılamadan, öğretmen eksikliğini gidermeden eğitimde başarı elde etmek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.