Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan yüz yüze eğitim değerlendirmesi:

Türkiye’de 40 bin aile kendilerine yaptırıyor çocuklarına yaptırmıyor!

AA

Geylan, ailelerin tercihleri doğrultusunda, okul öncesi ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitime başlanmasına yönelik karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Salgın sürecinde çocukların sağlığı hususunda ailelerin endişelerinin makul karşılanmasının uygun olduğunu belirten Geylan, 1'inci sınıfların yüz yüze eğitiminin ailelerin tercihine bırakılmasının yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

Geylan, "21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin beş gün mü olacağı, günde kaç saat ders işleneceği, sınıf mevcutlarının nasıl düzenleneceği gibi hususlarda MEB'in ivedilikle planlamalarını yaparak kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Çünkü biliyoruz ki özellikle çalışan aileler, çocuklarının eğitimine göre tedbir geliştirmek durumundadırlar." ifadelerini kullandı.