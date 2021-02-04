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Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Akkaş, bu yıl 100 bin öğretmen ataması istediklerini bildirdi

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, "2021 yılında 100 bin öğretmen ataması yapılmasını talep ediyoruz. Bu atamanın da takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyorum." dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Akkaş, bu yıl 100 bin öğretmen ataması istediklerini bildirdi
AA

Atama bekleyen bir grup öğretmen, Türk Eğitim-Sen öncülüğünde Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya geldi.

Akkaş, yaptığı konuşmada, burada toplanan öğretmenlerin ataması gerçekleştirilmeyen 439 bin 289 kişinin temsilcisi olduğunu söyledi.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin hükümetten müjde beklediğini ifade eden Akkaş, "Eğitimi öğretmensiz düşünemeyiz. Eğitimin kolonları öğretmenlerdir." diye konuştu.

Sayıştay raporuna göre, 2019'da Türkiye'de öğretmen açığının 140 bin civarında olduğunu ifade eden Akkaş, 20 bin atamanın az olduğunu kaydetti.

Açığın ücretli öğretmenlerle kapatılmasını eleştiren Akkaş, "440 bin atama bekleyen gencimiz varken neden ücretli görevlendirme yapılıyor? Bu sorunu Türkiye'nin çözmesi lazım. Şubat veya martta bir defada 60 bin, temmuz ve ağustosta da 40 bin atama yapılmasını talep ediyoruz. Yani 2021 yılında 100 bin öğretmen ataması yapılmasını talep ediyoruz. Bu atamanın da takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyorum." dedi.

Atama bekleyen öğretmenler adına konuşan Dilşad Yılmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 60 bin atama haberini vermesini temenni ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda belirli bir süre ücretli öğretmenlik yapmış kişilere kadro tahsis edilmiştir. Bu kadro tahsisi, sosyal hayatından, ailesinden, eşinden, çocuğundan vakit kısıp dersini çalışan arkadaşlarımıza yapılmış bir haksızlıktır. Milli Eğitim Bakanlığının bu konunun takipçisi olduğuna, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının haklarını her alanda gözeteceğine şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

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