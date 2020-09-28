Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

AA

Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu Genel Başkanı Settar Möhbaliyev'e bir mesaj gönderdi.

Geylan mesajında, tüm varlıklarıyla kardeş Azerbaycan halkının yanında ve Azerbaycan'ın fiilen sahip olduğu ve uluslararası hukukun tescil ettiği tüm haklarının sonuna kadar savunucusu olduklarını belirtti.

Karabağ'ın Azerbaycan'ın öz toprağı olduğunu anımsatan Geylan, yaklaşık otuz yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edildiğini ve 1 milyonun üzerinde soydaşın evlerini terk ederek kaçkın durumuna düşürüldüğünü bildirdi.

Bölgede yaşananların "sorun" diye tanımlanarak adeta iki ülkenin eşit koşullarda muhatap olduğu bir anlaşmazlık gibi sunulmasını asla kabul etmediklerini vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:

"Ortada bir Karabağ sorunu yoktur, düpedüz bir Karabağ işgali söz konusudur. Bu durumun da tek bir sorumlusu vardır: işgalci Ermenistan. Muhatap olduğumuz bu problemli durumun tek çözümü ise Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları derhal terk etmesi, 30 yıldır mağdur ettiği tüm vatandaşlarımıza tazminat ödemesidir. Tek millet iki devlet anlayışımızla, canımızla, kanımızla ve tüm varlığımızla can Azerbaycan'ımızın yanındayız. Duamız ve desteğimiz sizlerle. Her zaman olduğu gibi tüm kalbimizle haykırıyoruz. Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır."