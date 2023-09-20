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        Haberler Ekonomi Para Türk Eximbank'a 277 milyon dolarlık sendikasyon kredisi - Para Haberleri

        Türk Eximbank'a 277 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

        Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası'na bağlı Uluslararası İslami Ticaret Finansman kuruluşu (ITFC) koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan sendikasyon kredisi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:41
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        Türk Eximbank'a 277 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
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        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, ITFC koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan 1 yıl vadeli 277 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon kaynağı temin etti. İşleme, Körfez bölgesinin önde gelen finansal kuruluşları katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın istikrarlı fonlama yapısı oluşturmasının kurumsal strateji öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.

        Türk Eximbank olarak 2023 yılının başından bu yana tahvil ihraçları, sendikasyon kredileri ve uluslar üstü kurumlardan sağlanan borçlanmalar dahil toplam 2,6 milyar dolar tutarında kaynak temin ettiklerini belirten Güney," İhracata dayalı büyüme stratejisine sahip olan ülkemiz için Türk ihracatçısına çeşitlendirilmiş kaynaklarımızla destek olmaya devam ediyor ve sağlanan murabaha sendikasyon işlemimizle finansal kapsayıcılığımızı artırarak faiz hassasiyeti bulunan ihracatçılarımıza uygun alternatif finansman imkânı sunuyoruz. İhracatçılarımıza uygun finansman imkânını sağlama konusunda ITFC’nin sağladığı iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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