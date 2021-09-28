Türk filmleri 8. Taşkent Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hiva şehirlerinde 28 Eylül-3 Ekim arasında düzenlenecek festivalin açılış töreni Taşkent'teki Ali Şir Nevai Sineması'nda yapılacak.

Festivalin Türkiye özel bölümünde, Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi dahil toplam 11 seçkin film gösterime sunulacak.

Bakanlık, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Yerli Düşünce Derneğince hazırlanan özel bölümde Özbekistan ile sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesine yönelik iş birliği toplantıları da gerçekleştirecek.

Festivale, Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in de aralarında bulunduğu usta yönetmen ve oyuncular katılacak.

Türkçe konuşulan ülkelerin yanı sıra Hindistan ve Rusya'nın da yer alacağı festivalde gösterilecek 11 Türk filmi ise şöyle:

"Af-Yönetmen Cem Özay, Ahlat Ağacı-Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Anons-Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Bağlılık Aslı-Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Flash Bellek-Yönetmen Derviş Zaim, Japonya'da Türk İzleri- Yönetmen Umut Mete Soydan, Kapan-Yönetmen Seyid Çolak, Mavzer-Yönetmen Fatih Özcan, Nasipse Adayız-Yönetmen Ercan Kesal, Omar ve Biz-Yönetmen Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er, Ölü Ekmeği-Yönetmen Reis Çelik."