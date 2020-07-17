Türk firmanın ürettiği

AA

İsveç'te yaşayan Türk asıllı girişimci Cevdet Küpeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün İskandinavya bayiliğini aldıklarını ve kısa sürede çok ilgi gördüğünü belirtti.Kalfa AR-GE'nin ürettiği söz konusu el dezenfekte cihazının Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldüğünü aktaran Küpeli, ''Araç, havalimanları, okullar, süpermarketler, hastaneler, sağlık ocakları ve AVM’ler olmak üzere insanların yoğun olarak bulunduğu, sosyal aktivitelerin yapıldığı her yerde kullanılabiliyor'' dedi.İsveç'te şimdiden 12 tane sattıklarını söyleyen Küpeli, ürüne ilginin yoğun olduğunu ve birçok yerden sipariş aldıklarını kaydetti.- ''Yüzde yüz Türk patentli''Ürünün yüzde yüz Türk patenti taşıdığını hatırlatan Küpeli şu ifadeleri kullandı:''Dünyada ilk olma özelliği taşıyan el dezenfekte cihazı Kovid-19 pandemi kapmasında günlük hayatın vazgeçilmez ürünü haline geldi. Araca elinizi sokuyorsunuz 1 saniyede bakterilerden temizliyor. İsterseniz cüzdanınız, cep telefonunuz ve yanınızda taşıdığınız anahtarlığı da 10 saniyede virüs veya bakteriden temizliyor''- Fransa ve İngiltere'de kullanılmaya başlandıÜrünün Fransa'nın Citroen fabrikalarında ve İngiltere'de Mc Donalds restoranlarında kullanılmaya başladığını vurgulayan Küpeli, ''Türkiye'nin firmasının ürettiği yüzde yüz milli bir ürünün buralarda kullanılması insana gurur veriyor'' dedi.İsveç'te bir sağlık ocağında çalışan Mısır asıllı doktor Sammy Radwan ise ürünü çok beğendiğini ve pandemi sonrası da ürünün dünyada kayda değer bir ilgi göreceğini belirtti.