Türk futbolcuların güncel piyasada bonservis bedelleri ne kadar?

Derleyen: Şeref Temel | Türk futbolcuların bonservis bedelleri ne kadar? transfermarkt verilerine göre; Emre Mor, 25 kişilik listenin en altında yer aldı. Zirvede ise Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu var... İşte rakamlar...