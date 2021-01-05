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HaberlerGündem3. SayfaTürk halk bilimci Başgöz, Türkiye'ye getirildi - Haberler
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ABD'de yaşayan Türk halk bilimci İlhan Başgöz ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Yıllardır ABD'de yaşayan Türk halk bilimci Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Türk halk bilimci Başgöz, Türkiye'ye getirildi - Haberler
Türk halk bilimci Başgöz, Türkiye'ye getirildi
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AA

Uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz, tedavisine Türkiye'de devam edilmesi için talebini yetkililere iletti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ABD'ye ambulans uçak gönderildi.

AA'nın haberine göre Başgöz, Türkiye'ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Indianapolis'ten ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Başgöz, burada yaptığı açıklamada, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yurt dışında 33 senedir çalışmanın yorgunluğu içinde olduğunu ifade eden Başgöz, "Memleketime dönmemin sevincini Enver Gökçe'nin bir dizesiyle anlatacağım: 'Senin emekçin olaydım şen olası türküsü, dost kokusu, dost selamı Türkiye'. Yorgunum daha fazla konuşamayacağım." dedi.

Başgöz, daha sonra tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi.

YAŞAYAN EN ÖNEMLİ TÜRK HALK BİLİMCİ

Yaşayan en önemli Türk halk bilimci olarak anılan Başgöz, 1921'de Sivas'ta doğdu. 1960'tan beri ABD'de yaşayan Başgöz, Indiana-Bloomington Üniversitesinde Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanlığı yapıyor.

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