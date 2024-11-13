Türk Hava Yolları 8'li finale yükseldi!
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında ağırladığı Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.
Giriş: 13.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:55
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları, 25-14, 25-15 ve 25-16'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk maçı da aynı skorla kazanan Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı.
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