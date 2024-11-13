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        Haberler Spor Voleybol Türk Hava Yolları 8'li finale yükseldi! - Voleybol Haberleri

        Türk Hava Yolları 8'li finale yükseldi!

        Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında ağırladığı Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:55
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        THY 8'li finalde!
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        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları, 25-14, 25-15 ve 25-16'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        İlk maçı da aynı skorla kazanan Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı.

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