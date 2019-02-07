Türk Hava Yolları (THY),2018 yılının Kasım ayında teslimi gerçekleşen B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon euro değerindeki yenilikçi ve sofistike finansmanı ile, 21 Ocak’ta Dublin’de düzenlenen ‘Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders Ödül Töreni’nde "Yılın En İyi Finansmanı" ödülüne layık görüldü.

Havayolunun finansman dalında layık görüldüğü bir diğer ödül ise, Londra’da 31 Ocak’ta gerçekleştirilen ‘Global Transport Finance Ödül Töreni’nde takdim edilen "Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı" ödülü oldu.

'PERFORMANSIMIZI İYİLEŞTİRMEK ADINA ÇALIŞIYORUZ'

Ödüllerle ilgili konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı, Murat Şeker, "Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı sürdürürken, Türk Hava Yolları’nın yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Finansman yapısı, Türk Hava Yolları’nın büyük finansörlerinden olan Fransız Credit Agricole CIB tarafından aranje edilerek, vergi avantajlarının kullanılmasıyla birlikte, Çin’in en büyük bankalarından birinin iştiraki olan ICBC Financial Leasing Co., Ltd. tarafından sağlanan kredi sayesinde söz konusu uçağın düşük maliyetle finanse edilmesi sağlandığı açıklandı.

2019'DA 14 UÇAK TESLİM ALACAK

İlk kez 2016 yılında girmiş olduğu Çin finansman piyasasında istikrarlı bir büyüme ile toplamda 1.3 milyar dolar tutarında finansman gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın, 2019 yılında teslim alınacak 750 milyon dolar değerindeki 14 uçağın finansmanını da yine Çin banka ve leasing şirketleri ile gerçekleştireceği bildirildi.

THY, 2008 yılından beri uygulamaya aldığı finansman modelleri ile ‘Jane's Transport Finance’, ‘Global Transport Finance’, ‘Airline Economics’, ‘Airfinance Journal’ ve ‘Bonds, Loans & Sukuk Turkey’ gibi kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldüğü belirtildi

Türk Hava Yolları son 10 yılda gerçekleştirdiği 15 milyar dolar tutarındaki finansmanlarında toplamda 23 uluslararası finansman ödülü kazandığı açıklandı.