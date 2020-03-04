Maçın 1. setinde Kingdon ve Havlickova ile etkili olan Türk Hava Yolları, seti 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Nursevil ile organize olan ev sahibi ekip, Şeyma ve Berin ile iyi savunma yaptı. Bu seti de 25-15 alan Türk Hava Yolları, skoru 2-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın 3. seti Türk Hava Yolları'nın 2-0 öne geçerek turu garantilemesiyle rahat bir havada geçti. Türk Hava Yolları, oyundan düşen rakibi karşısında 3. sette 25-16 üstünlük kurdu ve karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan),Raquel Portela (Portekiz)

Türk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Özge Kırdar Kınasts, Büşra Kılıçlı, Yasemin Özel, Ada Germen)

ASKÖ Linz-Steg: Duvnjak, Maros, Lott, Alexander, Deisl, Spasojevic (Hager, Maass, Teufl, Mesenböck, Trathnigg)

Setler: 25-13, 25-15, 25-16

Süre: 61 dakika (18, 23, 20)