AA

Türk havacılığının ilk pilotlarından Tayyareci Fethi Bey anıldı



- Muğla'da Türk Hava Kuvvetlerinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için ölümünün 106. yılında tören düzenlendi

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye ilçesine ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106. yılında törenle anıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, Fethiye'nin adını Fethi Bey'den almasının onur verici olduğunu söyledi.

Bir ülkenin, yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere aktarmadığı takdirde kökünden koparılmış ağaç gibi yok olacağını ifade eden Gürün, "Geçmişte ülkemize katkı yapan, ülkenin kalkınmasına katkısı olan tüm değerleri topluma anlatmak zorundayız. Fethiye, aldığı isimle bu büyük görevi taşıyor. Muğlalılar olarak bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türk Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağı saygı geçişi yaptı. Türk Hava Kurumu pilotları ise Türk bayrağı ve Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri gerçekleştirdi.

Türk Hava Kurumunun model uçak gösterisi de ilgiyle izlendi.