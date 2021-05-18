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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kavşağı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Köprülü Kavşağı'yla Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımının sağlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Halk için hakkın yolunda yaptığımız işler Türkiye'yi geleceğe taşıyacaktır." dedi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kavşağı hizmete açıldı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Köprülü Kavşağı'yla Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımının sağlandığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, TUSAŞ Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak, ülkeyi yarınlara taşıyacak ulaşım ve haberleşme projelerine hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

Yatırımları, en güncel teknolojileri kullanarak ve daima entegrasyonu merkeze koyarak inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, karada, havada, denizde ve demir yollarında inşa ettikleri ve haberleşme alanında kurdukları altyapıyla bütünleşik ve verimli ekosistem oluşturduklarını, hem yük hem insan hem de veri ulaştırmada yeni bir çağ başlattıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, lojistik açıdan dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde hüküm süren ülke haline gelen Türkiye'nin, bugün Orta Koridor'daki varlığıyla Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki ticaretin oyun kurucu ülkesi olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin 10 yıllık, 50 yıllık hatta 100 yıllık geleceğini kuran yatırımlarımız, gençlerimizin daha müreffeh bir gelecekte yaşaması içindir. Ulaştırma alanına yapılan yatırımlar doğrudan ekonominin gelişmesine yönelik yatırımlardır." diye konuştu.

- "Her yıl binlerce can kurtardık"

Bakanlıkça yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Yaptığımız yollar sayesinde taşıt hareketliliğinin yüzde 160 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani her yıl binlerce can kurtardık." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimini 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını" bildirerek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da Hasdal-Habibler arasındaki 10 kilometre uzunluğunda olan ve içinde 4005 metre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolumuzu hizmete açıyoruz. Yolumuz açıldığında Hasdal-Mahmutbey Kavşağı arasındaki yoğun trafiğe alternatif yeni bir yolu hizmete almış olacağız."

Coğrafi konumu ve idari yapılanmasıyla Türkiye'nin kalbi olan başkent Ankara'nın ulaşım yatırımlarına da ayrı bir önem verdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, bir yandan şehir içi ve transit ulaşımda ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirirken, ana güzergahlara katılım noktalarında da kesintisiz trafik akışı sağlayarak önemli merkezlere kolay ulaşım imkanı tesis ettiklerini anlattı.

Açılışı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarının bu çalışmaların en güzel örneklerinden olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan Devlet Yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahındaki Kahramankazan'ın, son yıllardaki sanayileşme atılımıyla gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi.

Bölgede yerleşik TUSAŞ'ın, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olduğunu anlatan Karaismailoğlu, ülke açısından böylesi önemli bir merkezin ulaşım kalitesini artıracak projeyi hayata geçirmenin mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, "Yapımını tamamladığımız Köprülü Kavşak ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımı sağlanmıştır." diye konuştu.

Genel ulaştırma ve altyapı projeleri sayesinde sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Halk için hakkın yolunda yaptığımız işler Türkiye'yi geleceğe taşıyacaktır." dedi.

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