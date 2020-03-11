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AA

Türk hayırseverler Nijerya'da 100 çocuğu sünnet ettirdi



Türk hayırseverler, Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde 100 çocuğu sünnet ettirdi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından yapılan açıklamada, İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra bölgedeki ihtiyaçlar kapsamında "Sünnet Projesi" düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Nijerya'nın Kano şehrinde İDDEF'in organizasyonunda 100 Müslüman çocuğun sünnet edildiği belirtildi.

Çocukların sünnetinin uzman doktor ve sağlık mensuplarınca uygun şartlarda yapıldığı ve proje kapsamında ilaç, gıda ve geleneksel sünnet kıyafeti temin edildiği bildirildi.

Törene katılan Nijeryalı Müslümanlar Türkiye'ye ve İDDEF'e teşekkür etti.

İDDEF, Nijerya'da 2018'de hayata geçirdiği "Sünnet Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğu sünnet ettiriyor. Sünnet törenlerinin gelecek yıllarda da düzenlenmesi planlanıyor.