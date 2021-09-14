Türk Hemşireler Derneğinden, İstanbul'daki sahte aşı kartı soruşturmasına ilişkin açıklama

AA

Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul'da özel bir hastanede para karşılığında aşı yapılmadan aşı kartı düzenlendiğine yönelik haberlerin basında yer aldığı belirtildi.

Derneğin süreci üzüntü ve endişe ile takip ettiği bildirilen açıklamada, "Bu şekilde hemşirelik mesleğinin etik ve ahlaki değerleri ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bir olayda hemşirelik mesleğinin adının geçmesinden dolayı üzgünüz." denildi.

Konuya ilişkin haberlerde toplumun güvenini sarsacak şekilde hemşirelik mesleği ön plana çıkarılırken, gözaltına alındığı bildirilen diğer üç kişinin mesleğine, çalışma pozisyonuna ve olayın gerçekleştiği hastanenin adına yer verilmemesi nedeniyle kızgın ve endişeli olunduğu bildirilen açıklamada, bazı noktaların aydınlatılmasının toplum sağlığı ve toplumun sağlık çalışanına duyduğu güveni korumak açısından önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürece dahil oldukları iddiası ile gözaltına alınan kişilerin meslek unvanlarının ne olduğu, satıldığı iddia edilen aşıların işe yarar kalmasını sağlamak için gerekli soğuk zincir şartlarının nasıl sağlandığı, toplumun tümünün aşılanması için ciddi bir çaba sarf edilirken, yoldan geçen vatandaşın bile ücretsiz aşılanmak için davet edildiği, vatandaşın hangi aşıyı olacağını seçebildiği koşullarda aşı için kimin, kimlerin ne amaçla para ödediği, boş aşı şişelerine kimlerin ne amaçla para ödediği, toplumumuzda aşı olmak için para ödeyen bir grup varsa bu dezavantajlı grubun kimler olduğu ve toplum bağışıklığı açısından önemli olan bu kayıt dışı grubun nasıl oluştuğu soruları bir an önce kamuoyuna açıklanmalıdır."

Açıklamada, sağlık çalışanlarının insanüstü çabasıyla yürütülen salgınla mücadeleye ciddi zarar verecek aşı karşıtı eylemlerin hız kazandığı bu günlerde, medya daha etik ve duyarlı olmaya, kanıt bulunmadan iddialar üzerine haber yapmamaya, halk ise sağduyulu olmaya davet edildi ve kamuoyundan "olaya karışan kişiler eğer hemşire ise hemşirelik mesleğinin bu istisna kişilerle değerlendirilmemesi" istendi.

İstanbul Bahçelievler'de Kovid-19 aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla 3'ü hemşire olmak üzere 6 hastane çalışanı gözaltına alınmış, hemşireler tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.