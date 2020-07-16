Türk hentbolcudan, Amerika Ligi’nde büyük başarı

Uzun yıllar Türk Hentbol Milli takımının oyunculuğunu yapan ve Beşiktaş JK ve Göztepe Hentbol takımlarının şampiyonluklarında kaptan olarak büyük katkısı bulunan Murat Güder, Inter Miami takımıyla çıktığı maçlarda 30 sayı atarak, ligin yükselen yıldız oyuncuları arasına girmeyi başardı.

22 yıl boyunca Türkiye Hentbol Milli Takımı’nda büyük başarılara imza atan Güder, 2020 yılının başında 30 takımın yer aldığı Amerikan Hentbol Ligi’nin önemli takımlarından Inter Miami’ye transfer olmuştu.

Hentbola erken yaşta gönül veren Murat Güder, ulusal ve uluslararası alanda birçok önemli başarıya imza attı. 30 yıllık spor hayatında, ulusal hentbol A takımlarında görev almanın yanı sıra, 22 yıl Milli Takımda görev alarak birçok dünya şampiyonluğunda Milli Takımın başarısının mimarı olmuştur. Aynı zamanda attığı goller ile 'Gol Kralı' seçilerek, Göztepe Spor Kulübünün bu unvanı alan ilk oyuncusu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

30 yıllık spor geçmişi olan Güder, sportif başarılarının yanı sıra, otizmli çocuklar yararına, onlarla sportif çalışmalar yapıyor ve çocukların özel yeteneklerini ortaya çıkarmada pozitif bir katkıda bulunuyor.