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Türk insanının gözleri ne kadar sağlam?

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 15-20’si gözlük kullanıyorken, bu oranın Almanya’da yüzde 63.5, İngiltere de yüzde 59, İtalya’da yüzde 51.5, İspanya’da yüzde 55, Polonya’da ise yüzde 53 olduğu belirtildi

Türk insanının gözleri ne kadar sağlam?
HABERTURK.COM

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 15-20’sinin gözlük kullandığını, bu oranın Almanya’da yüzde 63,5, İngiltere de yüzde 59, İtalya’da yüzde 51,5, İspanya’da yüzde 55, Polonya’da ise yüzde 53 olduğunu belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, "Bu, Türkiye nüfusunun gözlerinin sağlam olduğu anlamına gelmiyor” dedi.

Türkiye’de büyük şehirler dışında göz sağlığı hizmetine ulaşımın zorluklarına değinen Aydın, optik pazarı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda Türkiye’de yaklaşık 7 bin tane optik mağazası var. Bunların yüzde 85’i bireysel optikçiler yüzde 15’i ise zincir mağazalar. Zincir mağaza sayısının yüksek ve regülasyonların çok daha esnek olduğu Almanya’da 11.600, İtalya’da 10.000, İngiltere’de 8.000 İspanya’da ise 9.700 optikçi bulunuyor. Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde müşteriler, dijital kanallardan randevu alıp, bir optik mağazasına giderek göz muayenesi olabiliyor. Türkiye’deki regülasyonlara göre bunu yapmamız mümkün değil. Bu alandaki düzenlemelerin Türkiye’de de sektörün önünü çok açacağına inanıyoruz.”

ALMANYA'DAKİ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIK 10 KATI

Türkiye’de gözlük pazarının dünya ile kıyaslandığında oldukça küçük olduğunu vurgulayan Aydın, "Güneş gözlüğü ve optik dahil toplamda 5 milyar liralık bir büyüklük söz konusu. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, Almanya’daki pazar büyüklüğü Türkiye’nin yaklaşık 10 katı, İngiltere’de ise 8 katı büyüklükte. İtalya ve İspanya nüfusu Türkiye nüfusundan daha düşük olmasına rağmen Türkiye pazar büyüklüğünün yaklaşık 4 katı bir büyüklükleri bulunuyor. Polonya nüfusu Türkiye’nin yarısı olmasına rağmen pazar büyüklüğü Türkiye ile aynı. Dolayısı ile büyük bir potansiyel barındıran sektörümüz, önümüzdeki 5 yıllık süreçte doğru adımların atılmasıyla önemli bir büyüme oranını yakalayabilir.”

Aydın, “Türkiye’de temel amacımız; hem optik hem de güneş gözlüğü alanında her kesimden insanın kaliteli bir görüşe ulaşabilmesi. Bu amaç doğrultusunda yerli üreticiyi destekliyor ve ürünlerimizin yüzde 50’sini Türkiye’deki yerli üreticilerden alıyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Türkiye’nin sektörde bir üretim üssü olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye, Avrupa’ya yakınlığı, gelişmiş altyapısı ve insan kaynağı gücü ile büyük bir avantaja sahip” dedi.

"İNSANLAR OTURDUKLARI YERDEN GÖZ MUAYENESİ OLABİLECEK"

Pandemi öncesinde dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren markanın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güneş gözlüklerinin sanal denemesinin yapılabildiğini de belirten Nihat Aydın, regülasyonların izin verdiği ölçüde diğer kategorilerde de bu uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi.

Aydın, “Dijitalleşme konusunda dünyadaki uygulamaları hayata geçirmek için kat edilmesi gereken çok yol var. Yarının yetişkinlerinin alışveriş deneyimleri bizimkinden çok farklı olacak. Dijitalleşme öyle bir ivme kazandı ki, gelecekte insanlar oturdukları yerden göz muayenesi olabilecekler. Farklı çerçeveleri sanal ortamda deneyebilecek, evlerine sipariş verebilecekler. Tüketiciler artık 24 saat, mekandan bağımsız bir şekilde her yerden alışveriş yapmak istiyor. Dolayısıyla biz şirket olarak bunu hep önceliğimizde tutuyoruz. Sektör olarak da bu konuya daha fazla yatırım yapmamız lazım” diye konuştu.

"PANDEMİ ETKİSİNİN DEVAM EDECEĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Toplantıda 2021 yılı hedeflerinden de bahseden Aydın, şu bilgileri verdi: “2021 yılına baktığımızda kurda yaşanan değişimler ve talep daralması sektörümüz açısından en kritik riskler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde de pandemi etkisinin devam edeceğini ön görüyoruz. Tüm risklere karşı önlemlerimizi alırken avantajları yakalamak adına da altyapılarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. 2021 yılında da 35 milyon TL’lik yatırım ve 100 kişilik yeni istihdam ile büyümemize devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz arasında ise 500 mağazaya ulaşmak ve ciromuzu 2 katına çıkartmak bulunuyor.”

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