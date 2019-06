İster yüz germe isterse diğer cerrahi operasyonlarda hedeflenen organa veya vücut bölgesine ulaşmak için o organ ya da vücut bölgesine ait anatomik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Cerrah olarak bu anatomik bilgiye yeterince sahip olunmadığı zaman cerrahi uygulama yapılan alanda bulunan damar-sinir-kas gibi korunması gereken yapılara zarar verilmiş oluyor.

"Yüz germede de bu konu oldukça büyük önem arz ediyor" diyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, "Ameliyat sırasında mimik kaslarımızın hareketinden sorumlu olan yüz sinirimizin dallarını korumak en çok dikkat ettiğimiz nokta. Yüzümüzde sarkmış dokulara hakkıyla ulaşıp etkili ve kalıcı bir germe işlemi gerçekleştirmek istiyorsak bu sinir dallarının etrafında ilerlememiz gerekiyor. Aksi takdirde sinir hasarı endişesi ile gerçekleştirilen bir cerrahi sırasında sarkmış olan dokular tam anlamıyla serbestleştirilmediği için tam olarak arzu edilen yere de taşınamaz ve istenilen sonuca ulaşılamaz" dedi.

Meme estetiğinde anatomi ne kadar önemlidir?

Meme estetiği denilince karşımıza 3 ameliyat çıkıyor; meme büyütme, meme dikleştirme ve meme küçültme. Meme büyütme ameliyatında kullandığımız implantı kas dokusunun altına yerleştireceğimizden bu kas dokusunun anatomisini iyi bilmemiz gerekiyor. Doku katmanları arasında güvenli ve kansız alanlar bulunduğundan bu alanlarda çalışırsak aynı zamanda kanamasız bir cerrahi gerçekleştirdiğimizden iyileşme sürecimiz de hızlı olur. Meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatlarında ise meme başının beslenmesini sağlayan damar, hissiyatını sağlayan sinir ve sür kanallarının korunması için de yine cerrahın bu yapılara ait anatomik bilgilere sahip olması gerekir.

Yanlış yapılan yüz germe ameliyatı düzeltilebilir mi?

Yüz germe ameliyatlarında en sık rastlanan problem, cerrahın etkili bir cerrahi işlem gerçekleştirmediği için yeterli bir sonucu elde edememiş olmasıdır. Bu durumda probleme yönelik çözüm bulmak gerekir. Hastalarımda derin plan yüz germe ameliyatı gerçekleştirdiğim ve yetersiz yüz germe sonucu olan hastalarda derin plandaki dokular ilk ameliyatta etkilenmediği için, sanki ilk kez ameliyat gerçekleştiriliyormuş gibi revizyon ameliyatı yapılabilir.

40 yaşındaki bir insan ile 60 yaşındaki insanın yüz anatomisi değişir mi? Yaşa göre yapılan yüz germe teknikleri değişiyor mu?

Yüzümüz yaşlanırken yaş, genetik, çevresel faktörler, yaşam stili, sigara ve beslenme gibi birçok faktörden etkilenir. Dolayısıyla tek başına yaşa bakarak yüzümüzdeki yaşlanma derecesine karar vermek doğru değildir. Yüz bölgesi alın, göz çevresi ve kaşlar, orta yüz, alt yüz ve boyun bölgesinden oluşur. Bu bölgelerde ortaya çıkan yaşlanma belirtileri elbette yaşla birlikte daha da ilerler. Fakat 40 yaşında bütün bu bölgelerde yaşlanma belirtileri olan bir kişi olabileceği gibi, 60 yaşında sadece bazı bölgelerde yaşlanma belirtileri ortaya çıkan bir kişi de olabilir. Dolayısıyla probleme yönelik çözüm mantığı ile yaklaştığımızda, hastalarımızın bize başvuru anında hangi bölgelerde yaşlanma belirtileri var ise o bölgelere yönelik bir cerrahi işlem gerçekleştirmek gerekir.

Irklara göre anatomi değiştiği için Türk insanının yüzü yüz germe operasyonlarına ne kadar uygundur?

Bizim için ideal yüz germe hastası; yüz iskeleti güçlü, derisi ince, gevşek, yumuşak doku ve kemik doku kaybı yaşamamış hasta grubudur. Bu noktada Asyalılar bu ameliyat için daha az uygun, İskandinav ırkı ise ideal grubu oluşturuyor. Biz Türkler ise bu her iki grubun arasında kalıyoruz. Tabi uygun hasta tanımını yapmada ırk özellikleri her zaman yeterli olmuyor, çevresel faktörler, beslenme vs. birçok faktör de elde edeceğimiz sonucun başarısını etkiliyor.