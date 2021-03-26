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Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 736, yoksulluk sınırını 8 bin 912 lira olarak hesapladı

Türk-İş'in araştırmasına göre, mart ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 736, yoksulluk sınırı 8 bin 912 lira oldu.

Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 736, yoksulluk sınırını 8 bin 912 lira olarak hesapladı
AA

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bu ay için 2 bin 736 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 912 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 317 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,63 artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 5,64'ü bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 16,66 oldu.

- Süt, yoğurt, peynir fiyatları değişmedi

Süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Kıyma ve kuşbaşı et ile balık fiyatları aynı kaldı, tavuk fiyatı yükseldi. Yumurta fiyatında artış gözlenirken, bakliyat ürünlerinin fiyatında değişiklik olmadı.

Sebze-meyve fiyatları, mevsim geçişiyle birlikte bazı ürünlerin pazar tezgahlarında yerini alması veya kaybetmesiyle değişiklik gösterdi. Sebze-meyvede 28 üründe fiyat değişimi izlendi.

Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, bu ay 7,25 liradan 7,48 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,38 lira olurken, ortalama meyve fiyatı 7,75 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Tereyağı, margarin, ayçiçek yağı fiyatı bu ay aynı kalırken zeytinyağı fiyatı arttı. Çay ve ıhlamurun yanı sıra reçel, pekmez ve salça fiyatı değişmedi, bal ve tuz fiyatı ise artış gösterdi.

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