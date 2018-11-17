Türk iş adamı Ozan Baran, ABD'nin Miami kentinde "en iyi iş adamı" ödülüne layık görüldü. ABD'de iş alanında verilen Miami Synchronicity 2018 Yıllık Toplantı ve Anahtar Töreni'nin 6'ncısı yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlendi.

Törende Türk iş adamı Quickload şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Baran, "en iyi iş adamı" ödülünü aldı. Ödülün sembolü olan altın anahtarı Baran'a Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez takdim etti.

Gimenez, yaptığı konuşmada, "Miami Synchronicity ödülünü ilk kez bir Türk ve Müslüman aldı. Sizi ve ekibinizi kutlar, başarılarınızın devamını dilerim." dedi.

AA'nın haberine göre; törene, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve Ozan Baran'ın eşi Süreyya Yalçın Baran da katıldı.

Ozan Baran, yaptığı açıklamada, 1999'da ABD'ye geldiğini, 2005'te ilk nakliye şirketini kurduğunu söyledi. Şu anda 86 TIR'lık bir filoya sahip olduklarını dile getiren Baran, "186 çalışanımız ile Florida eyaletinde önemli bir istihdam ve hizmet sağlıyoruz. Hem depolama hem limandan konteyner alımı işleri yapıyoruz. Şirketimiz önemli firmalarla rekabet eder hale geldi. Şirketimizin hızlı bir şekilde büyümesi ve eyalette sağladığı istihdamdan dolayı yılın en başarılı iş adamı ödülüne layık görüldük." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ