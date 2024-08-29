TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.271,15 TL'ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62.772,48 TL ’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.962,37 TL'ye yükseldi. Araştırmaya göre yılın ilk 5 ayında 3.921 TL artış görülen Açlık Sınırı'nda, (Ocak 2024(15.048 TL) – Mayıs 2024(18.969 TL))son 3 ayda 292 TL artmış oldu. Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde oldu; Yeşil Mercimek yüzde 20.59, Kırmızı Mercimek yüzde 24.03, Kuru Fasulye yüzde 12.06, Nohut yüzde 20.54, Pirinç yüzde 16.74, Peynir yüzde 26.53, Yoğurt yüzde 24.98, Dana Eti yüzde 27.42, Kuzu Eti yüzde 36.99, Tereyağı yüzde 21.52, Baharat yüzde 26.30, Siyah Zeytin yüzde 24.14, Bal yüzde 23.35, Pekmez yüzde 24.01.