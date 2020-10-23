Türk-İş Başkanı Atalay'dan Destici'ye tebrik ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Türk-İş Başkanı Atalay'dan Destici'ye tebrik ziyareti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 18 Ekim'de gerçekleştirilen 11. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan Destici'ye tebrik ziyareti
AA

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Türk-İş Başkanı Atalay'ın yanı sıra Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı ve Deri-İş Sendikası Başkanı Musa Servi de hazır bulundu.

Yeniden genel başkan seçilen Destici'yi tebrik eden Atalay, "Mutlu olduk. Sendika olarak Sayın Destici'nin desteğini hep hissettik. 1 Mayıs İşçi Bayramı zamanında, işçinin hakları söz konusu olduğunda Sayın Mustafa Destici'nin varlığını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "BBP her zaman çizgisinde yürür"

BBP lideri Destici ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"STK'ler bir ülkenin gelişimi konusunda önem arz etmektedir. Bu sebeple partimiz olarak desteği borç biliyoruz. BBP her zaman çizgisinde yürür. Bizim misyonumuz, devletimizin milletimizle gönül bağını sıkı tutabilmesini sağlamak. Bir gözlemci misali de devleti yönetenlerin eksiği, gediği varsa doğru bir dille ikaz etmektir. Devletimiz, her daim işçisinin yanında olmuştur. Derdini dinleyen, çözüm üretmeye çalışan, el uzatan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Rabbim yolumuzdan ayırmasın."

- "Milli hasılayı yükseltecek olan güç işçidir, millettir"

Destici, Türkiye'nin çağ atlaması için işçi ve emekçinin de elinden geleni yapması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Milli hasılayı yükseltecek olan güç işçidir, millettir. Devletimiz, olanakları sağlamakla mükellefken, işçinin de sınırları zorlayarak daha fazla üretmesi, çalışkan olması gerekiyor. Ben çiftçiyim, tarımla desteklemeliyim. Sen hayvancılık yapıyorsundur, en iyisini yapmalısın. O mühendistir, daha fazla çalışmalı. Bu sayede süper güç olan bir Türkiye görmek hayal olmaz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da DEAŞ'a son 10 ayda 153 operasyon
GÜNDEMİstanbul'da DEAŞ'a son 10 ayda 153 operasyon
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan duyarlı minibüs şoförüne teşekkür
GÜNDEMTuzla'da minibüs şoförü yaşlı çift için yolu kesti
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2020 VGM burs sonucu sorgulama
GÜNDEMVGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika: Yıkım sırasında korkutan ihbar! Enkazda arama başlatıldı
GÜNDEMYıkım sırasında korkutan ihbar!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ilk konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oldu
GÜNDEMTatar'ın ilk konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ...
Grip aşısı kimlere yapılıyor? e-Nabız grip aşısı sorgulama - 2020 Grip aşısı fiyatı ne kadar?
GÜNDEMGrip aşısı kimlere yapılıyor?
Habertürk infografik haber - HABERLER
GÜNDEMHabertürk Grafik Haber
SON DAKİKA: Hulusi Akar'dan kritik Yunanistan açıklaması: "İptal etme kararı..."
GÜNDEMAkar'dan iptal edilen tatbikatlar hakkında flaş ...
SON DAKİKA! Şentop'tan 'Enis Berberoğlu' açıklaması
GÜNDEMŞentop'tan 'Enis Berberoğlu' açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X