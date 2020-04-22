Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 23 Nisan mesajı

AA

Atalay, yazılı açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920'de farklı görüşlerin aynı çatı altında toplanmasıyla açılan TBMM'nin, Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlık ve özgürlük hareketinin yürütülmesinde tarihsel bir sorumluluk üstlendiğini hatırlattı.

TBMM'nin açılmasının Türk milletinin kendi geleceğini bir kişinin veya bir zümrenin takdirine bırakmayıp bizzat Türk milletine ait olduğunun bütün dünyaya ilan edilmesi olduğunu vurgulayan Atalay, "Kuruluş mücadelesinin önemli bir aşaması 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan TBMM ile olmuştur. Millet egemenliğinin ve bağımsız devletin temelini oluşturan Gazi Meclis demokrasinin de güvencesidir." ifadesine yer verdi.

Atalay, Gazi Meclisin açılış gününün, geleceğin teminatı olan çocuklara armağan edilmesinin de çok anlamlı olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bu özel güne sahip olduğu için her daim gururlu olduğunu ancak çocukların daha fazlasını hak ettiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde çocuklar ailelerinin geçimine katkı sağlamak amacıyla, çok az bir ücret karşılığında çoğu zaman tehlikeli koşullarda saatlerce çalışıyor. Okula devam edemeyen, eğitimini yarıda bırakan çocuklar yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları güvenceden de çoğu zaman mahrum kalıyor. Özellikle mevsimlik tarım işlerinde, atık toplama işlerinde, küçük atölyelerde yoğun olarak çalışan çocukların bir an önce okullara, parklara geri dönmesi için gereken adımların atılması gerekiyor."

Toplumu oluşturan tüm kesimlerin, birlik ve beraberlik içinde gelecek nesillere daha iyi bir ülke ve dünya bırakmak sorumluluğu olduğuna işaret eden Atalay, işçiler ve temsilcisi sendikaların insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşama şartlarının ülkede egemen kılınması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Atalay, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitleri ve vefat eden bütün gazileri rahmetle andı.