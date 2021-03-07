Türk iş kadınından "uzay sanayisi için yerli teknik tekstilin önü açık" mesajı

AA

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe, teknik tekstilde asker çantaları ve mühimmat yeleklerinden maskelere kadar birçok üründe üretim ve ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Uçak ve uzay sanayisinde de yerli teknik tekstilin önünü açık görüyorum. Bunların hiçbirisi yapılmayacak şeyler değil." dedi.

AA muhabirine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Tepe, firmasının Türkiye'de teknik tekstilde özel nitelikli iplikler üreten ilk firmalardan biri olduğunu söyledi.

"Teknik tekstil ürünlerinin Türkiye'de üretilmiyor olması, burada cari açığın oluşması, ürünlerin ithal olması içimizi acıttı ve ortağımla bu sektöre girmeye karar verdik." diyen Tepe, alandan, çok fazla bilgi gerektirdiği için korkulduğuna, çok araştırarak konvansiyonel tekstilin dışına çıkmak gerektiğine işaret etti.

- "Salgın döneminde teknik tekstil ürünlerimizle hayata katkı sağladık"

Tepe, teknik tekstilin kullanıldığı alanlara ilişkin de bilgiler paylaşarak, örneğin askerlerin kıyafetleri, sırt çantaları ve mühimmat yeleklerinde hafiflik ve yüksek mukavemet sağladığı için kullanıldığını söyledi.

Teknik tekstil ürünlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde önemini daha çok artırdığına dikkati çeken Tepe, "Taktığınız maskeler, özellikle yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi tulumlar, hastanelerdeki tek kullanımlık yatak örtüleri, bunların hepsi antibakteriyel ve teknik tekstilden yapılan kumaşlar ve ürünler." diye konuştu.

Tepe, salgın döneminde teknik tekstilde ürettikleri maskelerle, tulumlarla hayata katkı sağladıklarına değinerek, bu zor dönemde insanların elinden tutabilmenin çok değerli olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde şirketi 1 gün bile kapatamadıklarını dile getiren Tepe, "Siparişler çok fazlaydı. Henüz o dönemde dünyanın tanımadığı Kovid-19'dan elemanlarımızı korumak için tüm önlemleri aldık. Çok şükürler olsun hep çalıştık ve hiçbir sıkıntı yaşamadık." dedi.

- "Uçak ve uzay sanayisinde yerli teknik tekstilin önü açık"

Tepe, Mars'a gönderilen uzay araçlarını gezegene indiren paraşütün de teknik tekstilden olduğuna değindi.

Bu alan sayesinde kumaşa istenilen ortamda kullanılabilme özelliklerinin verildiğini belirten Tepe, böylece uçak ve uzay sanayisinde de yer aldığını anlattı.

Tepe, Türkiye'nin uzay hamlesi kapsamında yerli teknik tekstilin alabileceği aksiyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bunların hiçbirisi yapılmayacak şeyler değil. Yalnızca o dünyanın teknik bilgilerine sahip olmakla ilgili. Ben Türk tekstil sanayicisine özellikle çok okuyan, dünyaya entegre olan, farklı bir şeyler üretmekten zevk alan yeni kuşaklara güveniyorum. Bu anlamda Türkiye'nin önünü açık görüyorum."

Türkiye'nin tekstil ihracatında kilogram başı yaklaşık değer 1 dolar iken, teknik tekstilde üretilmiş giyimde 20 dolar, teknik tekstil kumaşında 15 dolar olduğuna işaret eden Tepe, "Yani neredeyse 20 katı. Bunu uzay sanayisinde kullandığınızda 500 katına çıkacaktır." ifadesini kullandı.

- "2020'de teknik tekstilden 2,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı"

Tepe, aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren tekstil sektöründe 2021 hedeflerinin 11 milyar dolar olduğuna işaret eden Tepe, sektör ihracatının salgın döneminde diğer sektörlerden çok daha az yara alarak yüzde 2 gibi bir küçülme yaşadığını anımsattı.

Tepe, tekstil ihracatında teknik testilin payının daha da artmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "2020 yılında pandemide kullanılan tekstil ürünlerinin çoğu teknik tekstil özellikli olduğu için Türkiye bu alandan 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı ve bütün dünyanın dikkatini çekti. Tüm dünyadaki alıcılar teknik tekstil olarak artık Türkiye'yi biliyorlar. Dolayısıyla 2021'de daha iyi rakamlar bekliyoruz." diye konuştu.

- "Bir kadın olarak dünya için üretim yapıyorum"

Kadınların Türkiye ihracatındaki yerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tepe, bir kadın olarak dünya için üretim yaptığını söyledi. Tepe, "Biz esasında Türkiye'nin yıldızlarıyız. Eğer ki cari açığımız belli oranda azaldıysa bunun altında bizim gibi ihracatçıların büyük başarısı yatıyor" dedi.

Kadınların iş hayatının yanı sıra annelik ve ev kadınlığı gibi 3-4 farklı kariyeri aynı anda başarıyla yaptığını belirten Tepe, iş hayatındaki kadın sayısının artmasının Ticaret Bakanlığının kadınlara sağladığı desteklerin son derece yerinde olduğunu gösterdiğini anlattı.

- "Kadınların yakalayabildiği detaylara şirket yönetiminde ihtiyaç var"

Tepe, iş dünyasında kadınların yakalayabildiği detaylara şirket yönetiminde çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Kadın çalışanlara sahip olmanın yanı sıra esas önemsediğim konu şirket yönetim kurullarında hissedar olarak kadınların olması." diyen Tepe, kadın yöneticilerin çalışanlarla duygu geçişi yaparak şirkette aile ortamını kurabildiğini ve bunun kurumsal hafıza için çok önemli olduğunu ifade etti.

Şirketlerin ikinci ve üçüncü kuşaklara gidebilmeleri için çalışanlarıyla duygu birlikteliğini yakalaması gerektiğini vurgulayan Tepe, "Bunu da kadınlar yapar diyorum. Bu kadar iddialıyım bu konuda." diye konuştu.