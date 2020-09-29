Türk-İş'ten Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonuna destek mektubu

AA

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu (AHIK) Genel Başkanı Settar Mehbaliyev'e destek mektubu gönderdiğini ifade etti.

Saldırı nedeniyle Ermenistan'ı kınadığını belirten Atalay, Türkiye'nin maddi ve manevi anlamda her zaman Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Atalay, mektubunda şunları kaydetti:

"27 Eylül Pazar günü yerel saatle 06.00 sıralarında Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve sınıra yakın bölgede insanların yaşadığı alanlara ateş açtığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu hain saldırı neticesinde şehit düşen ve yaralananlar olduğu açıklanmış ve birçok binanın da kullanılamaz hale geldiği duyurulmuştur. Bu hain saldırıyla Ermenistan, barışın önündeki en büyük engelin bizzat kendisi olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Fakat ne yazık ki uluslararası toplum Ermenistan'ın yıllardır devam eden bu saldırgan tutumunu ve Dağlık Karabağ'ın hukuksuz işgalini görmezden gelmekte ve çifte standardına ısrarla devam etmektedir. Azerbaycan ordusunun bu hain saldırıya en sert tepkiyi vereceğine dair hiçbir kuşkumuz yoktur.

Türk-İş olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye, 'Tek Millet-İki Devlet' anlayışı ile her daim maddi ve manevi kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir."