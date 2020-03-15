AA

Atalay, yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, geçtiğimiz hafta Türkiye'de de ilk vakanın açıklandığını anımsattı.

Sağlık Bakanlığının aldığı tedbir ve uygulamaların, salgının Türkiye'de yayılmasını önleyici nitelikte olduğunu ifade eden Atalay, hükümetin koronavirüse karşı aldığı okulların tatil edilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması gibi önlemleri desteklediklerini söyledi.

Atalay, vatandaşlardan salgın karşısında tedbirli, soğukkanlı ve sağduyulu olmalarını isteyerek, el yıkamak başta olmak üzere gerekli hijyen kurallarının titizlikle uygulanması gerektiğini hatırlattı.

"FIRSATÇILAR AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Toplumun büyük bir bölümünün koronavirüs salgınının tedirginliğini yaşadığı bir ortada bazı kişilerin bu durumu fırsata dönüştürdüğüne dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:

Ülkemizde koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından maske, makarna, kolonya gibi bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artışların yapıldığını görüyoruz. İki yıl önce döviz kurlarındaki yükselişi bahane edip bazı ürünlerin fiyatını yükselten fırsatçılar, bugün koronavirüs salgınıyla iş başında. Fakir fukaranın nafakasına göz diken kriz simsarlarına fırsat verilmemeli. Bu kişi ve kurumlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."