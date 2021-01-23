Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Türk-İş'ten koronavirüs talebi

Türk-İş, çok sayıda çalışanın görevi başında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirterek salgınla daha etkin mücadele için iş kollarına göre virüse yakalanan işçi sayılarının açıklanmasını istedi.

Türk-İş'ten koronavirüs talebi
AA

Tüm dünyada insan sağlığı başta olmak üzere hayatın her alanını olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını, çalışma hayatına da sekte vuruyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok sektör çalışanı, görevi başında virüse yakalanmaya devam ediyor.

Salgının Türkiye'de işçiler üzerindeki etkisini araştırmak için harekete geçen Türk-İş, iş kollarına göre Kovid-19 vaka sayılarının olmadığını tespit etti.

Salgınla daha etkin mücadele için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıklarından iş kollarına göre virüse yakalanan işçi sayısının açıklanmasını talep eden Konfederasyon, veriler sayesinde acil önlem alınması gereken iş kollarının belirleneceğine dikkati çekti.

Türk-İş yetkilileri, ilgili iş kollarındaki sendikaların veriler doğrultusunda bir eylem planı oluşturup harekete geçebileceğini belirterek bunun salgınla mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığının bir hafta önce aşı olacakların sıralı listesini yayımladığını anımsatan Türk-İş yöneticileri, birinci grupta sağlık çalışanlarının ve risk grubundakilerin olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Buna karşın ikinci ve üçüncü grupta madenciler başta olmak üzere işi gereği toplumsal yaşamın içerisinde olan, toplu taşıma ve servis kullanan, kamu binalarında çalışan işçilerin olması gerektiğine dikkati çeken Konfederasyon, tüm vatandaşlara yetecek kadar aşının ivedilikle temin edilmesini ve çalışma şartları nedeniyle hasta olma riski yüksek işçilerin ikinci gruba alınmasını istedi.

Türk-İş, aşılama çalışmalarının salgının bittiği anlamına gelmediği, rehavete kapılmadan maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine devam edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esnafın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti
İŞ-YAŞAMEsnafın sorunlarını iletti
Levent Çakıroğlu B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkanı oldu
İŞ-YAŞAMÇakıroğlu'na B20'de önemli görev
Sinai mülkiyet başvuruları koronaya rağmen arttı
İŞ-YAŞAM8.200 yerli patent başvurusu yapıldı
Genetiği değiştirilmiş soya ve mısıra onay
İŞ-YAŞAMYemde genetiği değiştirilmiş ürünlere onay
Cep telefonu üreticilerine ithalatta gözetim muafiyeti
İŞ-YAŞAMİthalatta gözetim muafiyeti
Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab: MESS ile iş birliği örnek oldu
İŞ-YAŞAM"MESS ile iş birliği örnek oldu"
FAİZ | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika faiz açıklaması
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faizle ülkemin ...
Visa'dan yeme-içme sektörüne dijital destek
İŞ-YAŞAMVisa'dan restaurantlara dijital destek
SON DAKİKA HABERİ: Yumurta fiyatlarına astronomik zam! - Haberler
İŞ-YAŞAMYumurta fiyatlarına zam
Pandemi döneminde oyuncaklara talep arttı
İŞ-YAŞAMPandemide 4 milyon oyuncak talep gördü