DAHA UZUN SÜRE SICAK KALIR VE KÖPÜĞÜ KORUR

Küçük fincanlar, kahvenin sıcaklığını daha uzun süre korur ve telvenin dibe çökmesine zaman tanımak için tercih edilir. İnce cidarlı fincanlar, içecekten daha az ısı emecekleri için kahveyi daha yavaş soğutur ve böylelikle daha uzun sıcak kalır.

Bir diğer nedeni ise kahvenin köpüğünü korumaktır. Kahvenin köpük oranı ne kadar sıcak kalacağı ile de bağlantılıdır. Türk kahvesinin köpüğü ne kadar çok ise o kadar uzun süre sıcak kalır.