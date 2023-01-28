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Türk kahvesi ve Americo'nun isimleri nereden geliyor?

Çok severek tüketilen iki kahve olan Türk kahvesi ve Americano'nun ilginç birer geçmişleri var. Her iki kahve de ismini aldığı milletin damak zevkini yansıtıyor. İşte, kahveni bilinmeyen geçmişi...

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  • Türk kahvesi ve Americo'nun isimleri nereden geliyor?

    Dünyada tüketilen birçok kahve türü var ancak sadece ikisi, bir milletin ismiyle anılıyor. Hikâyelerin perde arkasına gitmemiz için epeyce eskiye dönmemiz gerekiyor. Önce, Türk kahvesini ele alalım.
  • Türk kahvesi ve Americo'nun isimleri nereden geliyor?

    TÜRK KAHVESİNİN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

    1543 yıında Yemen Valisi Özdemir Paşa, ilk kez kahveyi İstanbul'a getirdi. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesi kaynatılarak içiliyordu ancak işler kahvenin İstanbul'a gelmesiyle değişti.

    Türkler, kahveyi farklı bir pişirme yöntemiyle tüketmeye başladı. En sonunda, kahvenin farklı pişirilişi, ikram edilişi, köpüğü ve kokusuyla benzersiz bir lezzet elde edilince ismi Türk kahvesi olarak anılmaya başladı.
  • Türk kahvesi ve Americo'nun isimleri nereden geliyor?

    1554 yılında bir ilk daha yaşandı ve Tahtakale'de bir kahvehane açıldı. Burada; insanlar kitap okuyor, satranç veya tavla oynuyor, edebi sohbetler yapıyor ve kahve içiyordu.

    Giderek artan kahve kültürüyle beraber Türk kahvesi hem Türkler arasında vazgeçilmez oldu hem de dışarıdan gelen yabancılar da onu bu isimle tanıdı.
  • Türk kahvesi ve Americo'nun isimleri nereden geliyor?

    AMERICANO NASIL BULUNDU?

    Yumuşak kahve sevenlerin tercih ettiği popüler kahvelerden bir tanesi de Americano. Tıpkı Türk kahvesi gibi Amerikalılar da bir kahve türüne ismini verdi. Şimdi de Americano'ya bakalım...
  • Türk kahvesi ve Americo'nun isimleri nereden geliyor?

    2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasıyla İtalya'ya giren Amerikalı askerler, İtalya'da sıklıkla tüketilen ve sert bir tadı olan espresso ile tanıştı. Ancak o sıralarda Amerika'da filtre kahve çok tüketiliyordu dolayısıyla Amerikalı askerler, espressonun sert kıvamından dolayı kahveyi içemeyince üzerine biraz su eklenmesini istediler.
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