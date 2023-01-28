Türk kahvesi ve Americo'nun isimleri nereden geliyor?

1554 yılında bir ilk daha yaşandı ve Tahtakale'de bir kahvehane açıldı. Burada; insanlar kitap okuyor, satranç veya tavla oynuyor, edebi sohbetler yapıyor ve kahve içiyordu.

Giderek artan kahve kültürüyle beraber Türk kahvesi hem Türkler arasında vazgeçilmez oldu hem de dışarıdan gelen yabancılar da onu bu isimle tanıdı.