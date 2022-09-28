Türk kamu bankaları Mir'den çıkıyor 0:00 / 0:00

Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası da Rusya’nın MİR kart sisteminden ayrılmaya karar verdi.

Habere göre, söz konusu gelişmeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı.

Salı günü erken saatlerde alınan karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Mir'e alternatif ödeme sistemleri üzerine yaptığı görüşme sonrasında geldi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de, bu ayın başlarında finans kurumlarını MİR ile yeni anlaşmalara girmemeleri veya mevcut anlaşmaları genişletmemeleri konusunda uyardı.

İŞ BANKASI VE DENİZBANK DA AYRILMIŞTI

19 Eylül tarihinde İş Bankası’nın "OFAC açıklamalarını gördük, değerlendiriyoruz. Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık" açıklamasından bir gün sonra, Denizbank da Rus ödeme sistemi Mir'de hizmetleri askıya aldığını duyurmuştu.

Türkiye'nin en büyük bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası, Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlardı.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.