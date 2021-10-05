Türk Kanser Derneği'nden meme kanserine erken teşhis çağrısı 0:00 / 0:00

DHA

Türk Kanser Derneği (TKD), 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla “Meme Kanserine Dur" başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesi katılımcılar, üzerinde "Bana bir şey olmaz dememeli" ve "Dur diyelim" yazılı el şeklindeki kartlarla poz verdi. Daha sonra TKD Başkanı Duruman yaptığı konuşmada "Gönül ister ki bu ayla sınırlı kalmasın, devamlı bu taramalar, farkındalıklar ön planda olsun. Maalesef 2 seneye yakındır pandemiden dolayı birçok sistem altüst oldu. Bununla beraber, kanserde taramalar ve tedavilere geç kalındı. Onun için, her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanserinde yüzde 100 kurtulma ümidimiz olduğu için erken teşhis çok önemli. Sıfır evresi olduğu için bu taramaları lütfen kaçırmayalım. Türk Kanser Derneği olarak ücretsiz bu taramaları yapıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor diyoruz" dedi.

GEZİCİ ARAÇLARLA MAHALLE MAHALLE TARAMA

TKD Başkanı Duruman, mahalle mahalle tarama çalışmalarını takip eden gezici araçları hakkında da bilgi vererek şunları söyledi: “Meme kanseri her 8 kadından birinde olduğu için burada taramalar çok önemli ve sıfır evrensinde yakalayacağımız için erken teşhis bu konularda hayat kurtarmakta. Halkımızın bu taramalara gitmesini teşvik etmek için gezici mobil araçlarımızı yollara koyduk. Araçlarla beraber, illerimize, ilçelerimize, mahallelerimize, semtlerimize, evlerimizin önüne kadar duruyoruz. Burada kayıtlarını alarak hastalarımızı veya tarama zamanı gelmişleri, en yakın sağlık kurumlarına yönlendiriyoruz. Hem sağlığı ayaklarına getiriyoruz, hem de onlara zorluk olmadan bu tarama sistemlerinde en yakın yere yönlendirerek işlemi sonlandırıyoruz" diye konuştu.

"TÜRK KANSER DERNEĞİ'NE DESTEK ÇAĞRISI YAPMAK İSTİYORUM"

Sanatçı Betül Demir ise erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Doğru bilgilendirme de çok önemli. Türk Kanser Derneği her şeyden önce insanları doğru bilgilendirme adına her zaman çok büyük bir rol üstlenmişlerdir. Ben insanları şifalandırmak için elinden geleni yapan Türk Kanser Derneği'ne destek çağrısı yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.