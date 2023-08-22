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        Haberler Sağlık Türk Kanser Derneği’nden cilt kanserine farkındalık etkinliği

        Türk Kanser Derneği’nden cilt kanserine farkındalık etkinliği

        Cilt kanserlerine farkındalık yaratmak, halk cilt kanserleri hakkında bilinçlendirmek ve cilt kanserinden korunmaları için gerekli bilgileri paylaşabilmek üzere Türk Kanser Derneği, 'Cilt Kanserine Dur Demek İçin Gölge Oyunu Oynamaya Var Mısınız?' etkinliği düzenliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:40
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        Türk Kanser Derneği'nden cilt kanserine farkındalık etkinliği
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        Türk Kanser Derneği'nin düzenlediği etkinlikler 18-19-20 Ağustos’ta Çeşme'de başladı. Etkinlikler, 22-23 Ağustos – Bodrum Bitez Plajı, 24 Ağustos – Bodrum Ortakent ve 26-27 Ağustos – Antalya Konyaaltı Plajı’nda devam edecek.

        ÜCRETSİZ GÜNEŞ KORUYUCU DESTEĞİ

        Etkinlik alanlarında cilt kanserleri hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapılacak, etkinliklere katılım sağlayan vatandaşlar; güneşin zararlı etkilerinden korunmak üzere güneş koruyucu ürünlerini ücretsiz deneyimleme fırsatı bulacaklar.

        Türk Kanser Derneği tarafından Çeşme, Bodrum, Antalya plajlarında düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar müzik eşliğinde plaj voleybolu oynayabilecek, aileler çocukları ile birlikte resim-boyama atölyelerine ücretsiz katılabilecek. Ayrıca tüm katılımcılara ücretsiz içecek servisleri de olacak.

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